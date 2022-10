El Barça va golejar el Madrid CF per set gols a zero a l’estadi Johan Cruyff. Les noies de Jonathan Giráldez van dinamitar el partit a la segona meitat amb sis gols. A la mitja part, les blaugranes dominaven per la mínima, 1 a 0, amb un gol d’Hansen. Les golejadores del segon temps van ser Geyse, Mariona i Crnogorcevic amb un doblet cadascuna.