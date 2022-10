Bàsquet Giroa: massa espessos per estrenar-se

No va poder ser. El Bàsquet Girona haurà d’esperar per sumar la primera victòria en el seu retorn a l’ACB. Tot i que les sensacions de l’equip en aquestes primeres jornades no són gens dolentes, la superioritat dels seus rivals s’ha imposat. Si en el debut a Fontajau l’encert del Madrid va decidir, ahir les pilotes perdudes van ser el principal dèficit dels d’Aíto García Reneses davant un Tenerife que es va mostrar molt sòlid a partir del segon quart.

Els gironins van saltar a la pista del Santiago Martín molt intensos en defensa, sabedors que les seves opcions passaven perquè el conjunt canari no pogués moure la pilota amb comoditat. I en atac, tres triples de Taylor, Franch i Colom van donar al conjunt d’Aíto els primers avantatges de cinc punts. Però amb el pas dels minuts, el Tenerife es va trobar més còmode amb atac i va aconseguir acabar el període amb màxima igualtat (18-18). El segon quart va començar amb màxima igualtat, però l’aparició de Marc Gasol, amb una cistella de 2 i un 2+1, va permetre els gironins mantenir-se per davant. Les defenses s’imposaven als atacs, que es mostraven erràtics en el llançament i amb les idees poc clares. Un problema pels gironins en aquesta fase de partit van ser les pilotes perdudes, i només el desencert exterior del Tenerife mantenia el matx en un puny. Però a poc a poc els canoners canaris es van anar endollant, i dos triples de Salin i Doornekamp els donaven la màxima avantatge. Tan sols Taylor responia pels de García Reneses, que tot i així arribaven al descans 7 punts per sota (41-34). La segona meitat va començar amb un intercanvi de cistelles que no afavoria el Bàsquet Girona. Maxi Fjellerup acompanyava Taylor en la producció ofensiva catalana, i una altra cistella d’Eric Vila mantenia igualat el parcial del quart. Però els canaris, guiats per Jaime Fernández, van trobar l’encert amb dos triples consecutius i es van escapar de 14 punts (61-47). Tres punts de Miletic feien conservar les esperances als gironins, però l’empresa s’intuïa difícil de cara a l’últim quart (63-50). I malgrat la dificultat del repte, el Bàsquet Girona va sortir amb ganes de posar les coses difícils al Tenerife fins al final. Novament va aparèixer la inspiració de Fjellerup, que va obligar Txus Vidorreta a demanar temps mort (63-56). Franch posava encara més emoció amb un triple (63-59), però va ser contestat per una altra cistella des de la llarga distància de Salin amb un pessic de fortuna. Fitipaldo i Diagné donaven encara més tranquil·litat als canaris, i les pilotes perdudes tornaven a condemnar els gironins, que arribaven als últims 3 minuts amb escasses opcions (73-61). Els de Fontajau mai van perdre la cara al partit, però les imprecisions en atac van acabar sent una motxilla massa pesada d’aixecar i ja era massa tard per refer-se. Els gironins, que amb aquesta derrota es queden a les darreres places de la competició, tindran una tercera oportunitat per estrenar-se el dissabte vinent a la sempre complicada pista de l’Obradoiro.