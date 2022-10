L’Olot es desplaça a Santa Eulària des Riu amb l’objectiu, però sobretot la necessitat, de sumar els tres punts del curs. Els garrotxins visiten (12:00) el Penya Deportiva, que encara no sap que és perdre.

Al conjunt volcànic, penúltim amb dos punts, li comença a urgir guanyar. Créixer des de la victòria sempre és més fàcil. El tècnic, Manix Mandiola, no creu que l’equip estigui tan lluny del triomf: «Tampoc estem lluny dels rivals ni de guanyar qualsevol partit. Veig a la gent mentalitzada, sempre som optimistes i pensem que farem un bon partit a Eivissa. No ens queda cap altra opció que continuar treballant».

Per a la visita a les Illes, l’Olot continua sense poder comptar amb els lesionats Castells i Blázquez. Ni precedents ni estadístiques conviden a l’optimisme. Els vermells no han guanyat mai a les Balears ni a Eivissa en lliga i el Penya Deportiva encara no ha perdut aquest curs. Els homes de Manolo González, que l’any passat van jugar el «play-off» d’ascens a 1a RFEF, tenen sis punts, però només han aconseguit una victòria. Derrotar els insulars passa, indiscutiblement, per afinar la punteria. Dos penals fallats i només un gol en quatre jornades llastren l’Olot. A més, com diu Mandiola, els olotins han perdut cinc punts per «petits detalls». Repetir-los faria créixer els problemes a la Garrotxa.