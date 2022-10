L’empordanesa Aliona Bolsova no va poder endur-se ahir el trofeu de Sant Sebastià, un W60, en la categoria individual, després de caure a la final contra l’austríaca Julia Grabher.

Ja des del servei inicial, Bolsova es va veure superada per la seva rival, que li va trencar el servei al primer joc del partit. Però la catalana va aconseguir refer-se i va equilibrar el matx a dos jocs.

A partir d’aquí, clar domini de Julia Grabher en la resta del primer set, que tan sols només va cedir un joc més a Bolsova i es va imposar per 6 a 3, amb un doble trencament del servei de la palafrugellenca.

Al segon set, Bolsova va sortir amb més energia i va tenir més opcions, però novament la seva adversària es va posar per davant per 4 a 2. Quan ho tenia més coll amunt, Bolsova va remuntar i va estar a punt de forçar el tercer set sense necessitat d’anar al desempat. Però no va ser possible i en el joc definitiu del segon set Grabher va ser molt superior, imposant-se per 7 a 3 i proclamant-se campiona.