Manchester es tenyeix de color blau. El City va exhibir-se i va golejar l’United per 6 a 3 en el derbi de la ciutat. L’equip de Guardiola va estar liderat per Haaland, autor d’un hat-trick i dues assistències, i Phil Foden, que també va marcar tres gols.

Quaranta-cinc minuts va durar el duel. El temps que van necessitar els skyblues per sentenciar el partit amb quatre gols a la primera meitat. La diferència entre els dos conjunts de la ciutat és, ara mateix, molt gran. Els aficionats de l’Etihad van veure com els seus trituraven el rival. Al minut 8, Phoden va obrir la llauna aprofitant una assistència de Bernardo Silva. Haaland va decantar la balança amb un doblet en tres minuts. El davanter noruec, a passada del belga De Bruyne les dues vegades, va batre De Gea als minuts 34 i 37. Just abans del descans Phoden va fer el quart. El City havia estat una piconadora sense aturador.

El conjunt de Ten Hag va intentar revifar-se a la segona part amb una diana d’Antony al minut 56. La resposta local no es va fer esperar i Haaland va sumar el tercer gol en el seu compte particular per esvair les opcions de remuntada. Phoden va rematar la festa del City amb el sisè. Enmig de la rauxa dels de Guardiola, Martial va maquillar el resultat final amb un doblet a les acaballes del partit. A sis minuts per acabar el duel va fer el primer, i en l’afegit, de penal, va tancar el resultat final.

El City suma 20 punts i amb aquest triomf manté ben viu el pols amb l’Arsenal, líder de la Premier, que en té 21.