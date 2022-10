Les errades de la segona meitat sentencien el Peralada

El Peralada es va quedar ahir amb el gust agredolç a l’Hospitalet en veure com els locals remuntaven el marcador (3-1) després d’obrir Marc Nierga la llauna en els primers cinc minuts de partit. Els de l’Empordà encadenen així la segona derrota consecutiva.

Cinc minuts va necessitar el Peralada per encetar el marcador, amb una acció de Nierga, aprofitant una errada defensiva dels locals i creuant la pilota davant la sortida de Torreguitart. Un bon tret de sortida que no va durar més de vint minuts, quan Lobato rematava al segon pal una jugada de córner i forçava l’empat.

El guió d’anades i vingudes per ambdós equips de la primera meitat canviaria després del descans, amb un Hospitalet fent-se gran i apoderant-se del partit a la segona part, i un Peralada a qui els errors li sortirien cars. Poc trigava a arribar el segon encert local (64’), de la mà de Ripoll, aprofitant un mal refús enrere del Peralada. I només quatre minuts després, de nou Ripoll acabava de sentenciar el partit marcant el tercer, traient profit d’una pilota solta que Aroca no aconseguia refusar. Durant els últims minuts, Micaló gaudia d’una última ocasió, que quedava en res en marxar per sobre el travesser.

La propera cita dels de Miguel Àngel Muñoz serà diumenge, al Municipal, contra el Vilassar de Mar.