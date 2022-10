La derrota davant el Bayern Munic (2-0) en la segona jornada de la Lliga de Campions obliga al Barcelona a treure alguna cosa positiva aquesta nit de la seva visita a l’Inter de Milà al Giusseppe Meazza (21.00 hores) si no vol veure com se li compliquen les opcions de classificar-se per als vuitens de final en «el grup de la mort», el C.

Els blaugranes i l’Inter de Milà estan empatats amb tres punts i qui aconsegueixi el triomf farà un pas important, a l’espera de la tornada del dimecres de la setmana que ve a l’Spotify Camp Nou. El conjunt de Xavi Hernández finalment no va poder recuperar Frenkie de Jong per viatjar a Milà. El migcampista neerlandès, lesionat durant l’aturada per seleccions, no va recuperar-se a temps per entrar a la llista de convocats de Xavi, en la qual tampoc hi seran Jules Koundé i Ronald Araujo, Héctor Bellerín ni Memphis Depay. Així, Xavi haurà d’improvisar una altra vegada la confecció de la línia defensiva, com ja va passar en el triomf per 0-1 del dissabte davant el Mallorca (0-1). Llavors Alejandro Balde va jugar a cama canviada en el lateral dret i les posicions de central les van ocupar un reaparegut Gerard Piqué i Andreas Christensen. A més, a Mallorca va tornar Sergi Roberto, aparentment ja recuperat de les seves molèsties en el taló d’Aquil·les. El futbolista català compta amb opcions de sortir com a titular a Milà, encara que està per veure quants minuts li permetrà competir la seva falta de ritme de partit. «És callat, treballa i sempre rendeix», va dir Xavi sobre el jugador de Reus. D’altra banda, qui té tots els números de ser titular en l’eix de la defensa és Eric Garcia, que va descansar davant el Mallorca. El seu retorn probablement provocarà que Piqué torni a la banqueta. El lateral esquerre se’l disputaran entre Marcos Alonso, Balde i Jordi Alba. Sense Frenkie de Jong, el mig del camp segurament l’ocuparan Sergio Busquets, Gavi i Pedri, que no va ser titular a Son Moix. I en la punta de l’atac podria tornar a l’onze Raphinha en detriment d’Ansu Fati. «Ens hem posat al cap que no podem fallar. No només hem de demostrar que som millors amb el joc, també al marcador. Hem de mostrar molta personalitat des del primer moment», va assegurar el tècnic. L’Inter es troba en un moment molt delicat: és novè a la Sèrie A i està minvat per les baixes de Marcelo Brozovic i Romelu Lukaku.