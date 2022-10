Acabada la pretemporada, que deixa resultats i sensacions de tota mena, amb un Spar Girona que encara ha d'encaixar totes les peces i trobar la seva millor versió, la Lliga Femenina alça el teló a Fontajau i ho fa demà amb un duel d'alçada. L'Uni rep el València Basket, un dels candidats al títol. L'equip encara no podrà comptar amb Marianna Tolo, que acaba de disputar el Mundial i no s'incorpora fins aquest dijous a la disciplina de l'equip, però sí que tindrà a la seva disposició la darrera incorporació: Crystal Bradford.

La jugadora aterra per completar la plantilla, però de moment ho fa amb un contracte de prova, que serà definitiu depenent del seu rendiment i si encaixa en el vestidor que dirigeix Bernat Canut. Bradford, una tres que aporta molt de físic i amb experiència a la WNBA, estarà a punt per jugar demà contra el València, si el tècnic així ho requereix. Avui mateix ja s'ha entrenat al damunt del parquet de Fontajau, on ha pogut conèixer a les que seran les seves companyes durant un temps encara per determinar.

D'ella n'ha parlat Canut. "És evident que va una mica peix, però ja ens va bé tot això perquè estem repetint molts conceptes i això ho agraeix tothom. Espero un procés d'evolució en ella, tot just ara estem en un moment inicial. Estem contents que estigui aquí. És una aler física, que juga molt bé sense pilota. Tant de bo la seva envergadura ens aporti a nivell defensiu i pel que fa el rebot".

El tècnic també ha valorat el partit de demà contra el València, un equip que "manté el bloc de la temporada passada" i al que li agrada molt "córrer", pel que serà vital mantenir un pic de concentració elevat. "No ens pot faltar la intensitat i la mentalitat necessàries; les ganes d'endur-nos el partit. No tenim el bagatge que voldríem pel que fa els entrenaments, però esperem sortir a buscar la victòria. No les podem deixar córrer i per tant, no podem perdre pilotes perquè això ens penalitzarà moltíssim".