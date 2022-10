Emotiu homenatge de Fontajau a Laia Palau

Laia Palau ha rebut aquest vespre, durant el descans del primer partit de lliga entre l'Spar Girona i el València, un emotiu homenatge per part de l'Uni i del públic de Fontajau. La base es va retirar l'estiu passat deixant enrere un palmarès excepcional. A Girona hi ha jugat els darrers anys de la seva carrera i ara n'és la directora esportiva. Palau ha rebut una samarreta amb el seu dorsal (3), i posteriorment s'ha encès al sostre del pavelló una altra samarreta que ja quedarà per sempre a Fontajau, al costat d'altres llegendes del bàsquet femení com Carbó o Jordana. «El que m'ha passat és que he tingut una sort increïble», ha dit Palau, emocionada, des del mig de la pista, animant a l'afició al fet que «segueixi l'espectacle». Tot seguit jugadores de la base han mantejat la jugadora i ara també directora de l'Acadèmia, mentre el públic encenia la llanterna dels seus mòbils.