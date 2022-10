Pas en fals del Barça a Europa

El Barça, fins anit en ratxa, va fer un pas ahir a Europa, complicant-se la seva presència als vuitens de final de la competició. Ho va fer amb derrota per la mínima al camp de l’Inter, la segona en tres partits a la fase de grups, en una nit marcada per la polèmica: Pedri va veure com se li anul·lava un gol des del VAR i no s’assenyalava un més que possible penal per una mà de Dumfries al descompte.

Els primers minuts van ser un monòleg de l’equip que dirigeix ​​Xavi Hernández. Possessions llargues, amb Marcos Alonso molt profund i present a l’atac, aprofitant els suports de Raphinha baixant a rebre al centre del camp, mentre Dembélé encarava per banda dreta amb la seguretat que Sergi Roberto tancava enrere amb Èric i Christensen. Les possessions de l’Inter eren efímeres, però les del Barcelona no van arribar a ser perilloses i, amb el pas dels minuts, el conjunt italià va anar creixent i sentint-se còmode a la contra. La primera va ser al minut set, quan Ter Stegen va haver de refusar un tir llunyà de Calhanoglu en el que va ser un avís del que passaria al final del primer acte. Èric García cometia penal clar per mà al minut 23. El col·legiat, amb l’ajuda del VAR, no va assenyalar la pena màxima per fora de joc de Lautaro. El Barcelona va començar a dubtar. Va arribar el segon avís. Amb una sola passada en profunditat Correa es va plantar sol contra Ter Stegen, a qui va regatejar per marcar. Un altre fora de joc. L’Inter no era el mateix dels primers minuts, ni era el de Sèrie A. El Barcelona tampoc era el dels primers minuts ni el de la Lliga. A la tercera va arribar la vençuda. Calhanoglu es va trobar amb una pilota morta a la frontal de l’àrea. Un regal per a ell. Va afusellar per baix Ter Stegen i va obrir el marcador. Al segon temps, Xavi va moure la banqueta, buscant gol amb l’entrada d’Ansu Fati i frescor amb Balde. Va millorar alhora que l’Inter es va anar fent petit, i les arribades van ser cada cop més clares sobre la porteria d’Onana. Fins que al minut 67 va arribar el gol blaugrana. Dembélé va aconseguir superar per primera vegada Dimarco i va arribar a línia de fons, des d’on va treure un centre que va tocar Onana en una mala sortida i que va acabar als peus d’un Pedri que només va haver d’empènyer-la. Però el VAR va tornar a trucar a l’àrbitre, que va revisar la jugada i va veure una mà d’Ansu Fati abans que la pilota arribés a peus de Pedri. Ho va intentar el Barça fins al final. Dumfries va tocar la pilota amb la mà dins de l’àrea al quart minut dels vuit de descompte, però el VAR no va considerar la infracció. Van tornar a néixer les protestes en una altra acció polèmica però no hi va haver res a fer.