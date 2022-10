Molt s’hi juga aquesta nit el Sevilla (21 hores), que rep el Dortmund immers en una evident crisi de resultats, el que deixa el futur del seu entrenador, Julen Lopetegui, penjant d’un fil. Instal·lat a la part baixa de la Lliga i cuer del seu grup a Europa, el conjunt andalús necessita guanyar. De no ser així, la destitució del tècnic seria molt probable. Marcao Teixeira encara no té l’alta mèdica i no podrà jugar, mentre que Marcos Acuña i Fernando Reges són dubte.