Acabada una pretemporada convulsa i complicada, l’Spar Girona enceta un mes d’octubre ben exigent amb el debut a la Lliga Femenina. Aquest vespre, el tret de sortida és dels que no arriben en un bon moment. Per la complexitat del rival, un València Basket que presenta ingredients per ser considerat com un aspirant al títol, i també perquè l’engranatge que lidera Bernat Canut des de la banqueta encara no rutlla. Lògic, tenint en compte les circumstàncies. A la baixa inesperada de Magali Mendy se li han sumat d’altres factors: la dificultat de trobar peces en un mercat més difícil que abans per la nova normativa WNBA, les lesions i el temps d’espera perquè algunes peces, com ara Gardner i Tolo, s’hagin d’acoblar més tard que la resta de les seves companyes. Amb tot això, les sensacions i els resultats no han sigut els ideals. Alguna victòria, pinzellades per a l’optimisme, però també xoc frontal amb la realitat, com la recent patacada amb el Barça a la Lliga Catalana. Ara ja hi ha punts en joc. Els primers. I per tant, no val a badar. L’equip acaba d’afegir un altre complement amb l’arribada de Crystal Bradford i només li manca incorporar Marianna Tolo, que acaba de jugar el Mundial. Peces, n’hi ha per engegar el curs. Ara, cal rodatge. Que tot connecti. I enfrontar-se al València no seria, ara per ara, el millor.

«Tenim ganes de començar», reflexiona Canut, a qui li ha tocat fer mans i mànigues durant aquestes setmanes per completar entrenaments de qualitat i afrontar els compromisos de preparació. «És evident que encara no podem jugar de manera fluïda perquè no ens coneixem. Fa poc que treballem amb certa qualitat. El que no ens pot faltar és la intensitat i la mentalitat que va tenir el Barça l’altre dia. No tenim el bagatge que voldríem. Espero que sortim a buscar el partit de bon començament i que la nostra intensitat i les ganes d’anar a per la victòria estiguin per sobre del nombre d’entrenament que fins ara hem fet totes juntes».

Tolo arriba a partir de demà i estarà a punt per a la Supercopa d’aquest cap de setmana. Amb l’evident manca d’entesa amb unes companyes que encara no coneix. La presentació la va viure ahir en primera persona Crystal Bradford, que acaba d’aterrar, però que ja estarà disponible pel partit d’aquest vespre. «És evident que va una mica peix, tot i que ja ens va bé perquè estem repetint molts conceptes i això ho agraeix tothom. Espero un procés d’evolució, ara tot just comencem. És una aler física que juga molt bé sense pilota. Esperem que la seva envergadura ens aporti a nivell defensiu i en el rebot». Demana el tècnic molta concentració i no perdre pilotes contra un rival «elèctric» al que li agrada molt «córrer». El botxí en l’últim play-off pel títol. Un València que compta amb una plantilla de luxe (ha fitxat Alba Torrens i Lauren Cox, a banda de mantenir el bloc del curs passat) però que aterra a Fontajau amb algunes baixes. Bec Allen, que acaba de disputar el Mundial, no està disponible; Torrens, Leticia Romero i Elena Buenavida tenen molèsties i encara no han fet net. En canvi, el tècnic Rubén Burgos recupera Ángela Salvadores i la bescanonina Queralt Casas.

La cita serà rodona perquè se li retirarà la samarreta a Laia Palau, tota una institució no només a Girona, sinó també a nivell nacional i internacional. L’ara directora esportiva de l’Uni s’ho mirarà des de la graderia, aquesta vegada. Desitjant, això sí, que el seu projecte comenci amb bon peu.

L’aposta és clara. Potenciar sí o sí l’esport femení vol dir que les seves competicions, sobretot de primer nivell, multipliquin la qualitat d’allò que ofereix. Passa el mateix amb la Lliga Femenina Endesa, que cada cop atrau més talent. Un torneig seductor i que avui celebra la seva primera jornada. Perfumerías Avenida, el principal favorit, defensa la corona i ho fa amb una plantilla força renovada. Als fitxatges de Jefferson, Gulbe, Crvendakic, McCall i Nogic se li uneix l’arribada de Julia Reisingerova, fins fa quatre dies a Fontajau.

La txeca és una de les jugadores que ha abandonat l’Uni, que enceta cicle amb l’arribada de Bernat Canut a la banqueta. Molt menor ha sigut la revolució a València: es manté el bloc i arriben Alba Torrens i Lauren Cox. Els tres principals favorits al títol, tot i que no serà pas un passeig. Arriba a la categoria el Barça, decidit a quedar-s’hi i a fer-la grossa ben aviat.

