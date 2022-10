La sort li ha girat l’esquena al Barça, que encadena lesió rere lesió des que es va aturar la competició pels compromisos internacionals. Després d’una primera tongada de problemes físics, la jornada de dimarts a la Champions ha deixat a dues víctimes més. Problemes que se li acumulen a Xavi Hernández, que veu sobretot com la seva línia defensiva es troba ben minvada d’efectius quan falten pocs dies pels decisius partits contra l’Inter i el Reial Madrid al Camp Nou. El central Christensen i el migcampista Frank Kessie, els últims que els ha tocat el rebre.

Christensen va notar un dolor al seu turmell i va haver de ser substituït. Les proves mèdiques parlen d’un esquinç al lligament extern del turmell esquerre i com a mínim estarà tres setmanes de baixa. Kessie, de la seva banda, té una elongació a l’adductor de la cuixa dreta i hauria d’estar uns deu dies sense poder jugar. Un i altre s’uneixen a les baixes ja conegudes de Ronald Araujo, Jules Koundé, Memphis Depay, Héctor Bellerín i Frenkie de Jong. Aquest últim, però, molt probablement reapareixerà aquest cap de setmana per rebre el Celta.

Als problemes amb les lesions se li suma la indignació després de l’actuació de l’àrbitre Slavko Vincic al camp de l’Inter, on tampoc hi va ajudar Pol van Boekel, encarregat del VAR. Jugadors, tècnics i directius senten que el Barça va sortir perjudicat. Després de valorar-ho, l’entitat va decidir no presentar una queixa formal a la UEFA.