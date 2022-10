Girona serà l’aparador de les seleccions catalanes del 13 al 23 d’octubre

Girona serà del 13 al 23 d’octubre un gran aparador internacional de les seleccions esportives catalanes. La Generalitat i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) han recuperat la celebració de la Setmana Catalana de l’Esport, de la qual el 1935 se’n va fer la única edició celebrada fins ara. Hi haurà més de 2.000 esportistes de 22 països diferents, repartits en 20 seus de les comarques gironines, i representant una trentena de disciplines. Les seleccions disputaran, en alguns casos, tornejos oficials i, en d’altres, d’exhibició. Avinyonet, Bàscara, Banyoles, Begur, Blanes, Girona, Lles de Cerdanya, l’Escala-Empúries, Llampaies, Lloret, Oix, Olot, Pals, Platja d’Aro, Puigcerdà, Ripoll, Roses, Salt, Santa Cristina, Tossa i Vidreres són els municipis gironins designats com a seus, als quals s’hi afegeix Sant Cebrià de Vallalta (Maresme).

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, van presentar l’esdeveniment ahir al Palau de la Generalitat, en un acte en el qual també hi va participar la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula. Es considera la Setmana Catalana de l’Esport com «la gran festa internacional de les seleccions catalanes», recuperant un projecte iniciat el 1935 i impulsat per la UFEC, dos anys després de la seva creació, i amb Pompeu Fabra de president de la institució. L’esclat de la Guerra Civil va frenar-ne possibles edicions posteriors.

La inauguració es farà el proper 13 d’octubre al pavelló municipal d’Olot amb la disputa de la GoldenCat, un trofeu del màxim nivell d’hoquei patins amb la participació de les seleccions catalanes masculines i femenines, així com dels combinats nacionals de Suïssa, França, Alemanya i Itàlia.

La clausura serà el 22 d’octubre a l’Auditori de Girona i allà es lliuraran quatre premis: el Pompeu Fabra (a una entitat que fomenti l’ús del català en l’àmbit esportiu); el David Moner (a una entitat estrangera que col·labori en la promoció de l’esport català); el Ramon Basiana (a una entitat que promogui la internacionalització del seu esport) i el premi Dolors Vives (a una entitat que promogui la internacionalització de l’esport femení català).

Durant la II Setmana Catalana de l’Esport es podrà gaudir de trobades internacionals de ball esportiu, billar, curses d’orientació, escacs, futbol sala, handbol, horseball, bàsquet, caça, esport per persones amb discapacitat psíquica, pàdel de persones sordes, pentatló, petanca, Pitch & Putt, polo, natació amb aletes (activitats subaquàtiques), tenis taula i twirling entre les seleccions catalanes i d’altres internacionals, majoritàriament europees, com Portugal, França, Alemanya, Bèlgica, Hongria, Itàlia, Suïssa, Irlanda o Gran Bretanya.

Al calendari hi consten també diferents proves oficials i competicions tradicionals com la XXIII Cursa Trepitja Garrotxa, de la Federació Catalana d’Excursionisme, la 3a Cadí Rollers de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, el Campionat de Catalunya de golf o el trofeu ciutat de Banyoles de piragüisme. Segons el president de la UFEC, Gerard Esteva, «la Setmana Catalana permetrà mostrar la riquesa i potencial de les federacions, així com l’impacte de les seleccions catalanes per promoure els valors de l’esport».