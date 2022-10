Obradoiro, l’últim record a l’ACB d’Albert Sàbat

Diumenge farà tres mesos que Albert Sàbat va anunciar la seva retirada com a jugador de bàsquet professional als 37 anys, però últimament li està tocant reviure el seu comiat sovint. El Bàsquet Girona li va fer un homenatge abans del debut a l’ACB contra el Reial Madrid (88-94) aprofitant que Fontajau estava ple de gom a gom i podria emportar-se l’aplaudiment merescut per part de l’afició. Des d’aquell mateix dia, també llueix al pavelló la samarreta amb el número 3 del de Llagostera al costat de les llegendes Darryl Middleton, Jordana, Carbó, Toni Espinosa i ara Laia Palau. Els reconeixements no s’acaben aquí. I és que aquest dissabte tornarà a la pista de l’Obradoiro, on va viure l’última experiència a la pista a l’ACB abans de fer història al Girona a LEB Plata, LEB Or i aconseguir l’ascens a l’ACB. Ho farà, però, com a membre de l’staff tècnic d’Aíto García Reneses.

«De moment no trobo a faltar el bàsquet des de dins de les pistes. Tinc la sort de continuar-hi vinculat d’una altra manera i estic molt content per com m’estan anant les coses», explica Sàbat. L’exjugador assegura que en aquesta nova etapa està «aprenent des del primer dia»: «L’Aíto, en Lubos, en Miki i tots els companys de l’staff m’estan ajudant moltíssim. Això és nou per mi». A més a més, detalla quina és la seva funció com a tècnic assistent: «Fem tot el que ens demani l’Aíto: scouting, postpartit, algunes coses dels entrenaments... El que li faci falta».

Sàbat i Aíto es porten 38 anys de diferència. El llagosterenc confessa que «mai m’hauria imaginat entrenar amb ell, crec que soc un afortunat per poder aprendre al seu costat». «El que més m’ha impressionat han sigut la passió i la il·lusió que té per venir cada dia i seguir entrenant, però sobretot per millorar els petits detalls malgrat tots els coneixements de joc que acumula. És una passada treballar al seu costat», diu. Sobre l’entrenador, afegeix que «insisteix molt en els petits detalls, no tant en el sistema, sinó per conèixer i llegir el joc en cada moment».

Dissabte Sàbat tornarà a la pista de l’Obradoiro, on va tenir l’última experiència a l’ACB com a jugador (2017-19). «No pensava que hi tornaria. És especial perquè vaig estar molt a gust allà, però quan vaig marxar tenia clar que volia venir a Girona per acabar la meva carrera», diu. Sàbat, que va portar el Girona des del fang a LEB Plata fins al cel amb l’ascens a l’ACB, no ha pogut estrenar-se a la màxima categoria amb la samarreta que ara penja a Fontajau, però assegura que no guarda «cap espineta». «Vaig tenir la sort de debutar-hi quan tenia 17 anys amb el Casademont. Després vaig donar unes quantes voltes, vaig tornar amb el Sant Josep a LEB Or i vaig tornar a marxar per finalment acabar la meva carrera a Girona. El Bàsquet Girona em va donar l’oportunitat i vaig tenir molta sort de viure els meus tres últims anys com a jugador a Fontajau. Tenia molt clar que el millor era fer un pas al costat perquè no em veia del tot preparat», explica.

Una de les imatges més emotives que va deixar el debut a l’ACB va ser la de l’homenatge a Sàbat, en què se’l va veure amb els ulls vidriosos. «No m’ho esperava. Sabia que el club m’estava preparant alguna cosa, però no m’imaginava tot allò. Jo pensava que em farien un petit vídeo i al final van ser un piló de coses. Va ser una passada. Estic molt content i agraït al club», comenta. L’exjugador afirma que «és un orgull estar al costat de llegendes del bàsquet gironí». «De petit havia coincidit amb en Toni i en Darryl, havia vist la Laia moltes vegades per la tele i després aquí a Fontajau... Per mi és un orgull estar al seu costat a Fontajau».

Alhora, agraeix l’esforç de Marc Gasol perquè tot això hagi estat possible: Sàbat s’ha retirat deixant el bàsquet gironí al cim més alt i la ciutat torna a gaudir de l’elit a Fontajau. «És una passada. El club no ha parat de créixer des que el va fundar», conclou.