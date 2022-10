Pot Messi tornar al Barça? «Nosaltres fem miracles»

Eduard Romeu, vicepresident econòmic del Barcelona, va ser el principal protagonista ahir de l’actualitat blaugrana. Va comparèixer per parlar de números, però també va dir la seva sobre la parcel·la esportiva. Se li va preguntar, entre d’altres coses, si el retorn de Leo Messi al Camp Nou era possible per a la temporada vinent, tenint en compte l’economia de l’entitat, i això és el que va respondre: «Nosaltres fem miracles». Va afegir també que l’argentí és «un actiu del Barça i té obertes les portes». Això sí, va voler puntualitzar que aquesta és una qüestió de la direcció esportiva i que poca cosa més hi podia dir. Diumenge se celebra l’Assemblea de Socis Compromissaris i ahir li tocava presentar l’estat de les arques del club, que és el que principalment va fer.

En aquest sentit, el dirigent va sentenciar que un dels principals objectius econòmics per al curs 2022-2023 és «aconseguir els majors ingressos de la història en patrocinis», arribant als 200 milions d’euros, una xifra mai aconseguida fins ara. «Als nostres companys de viatge (els patrocinadors) no els teníem del tot contents (en referència a l’època de la junta de Josep Maria Bartomeu) i cal treballar en aquest sentit. Especialment en un context de postpandèmia en el que no totes les empreses poden fer grans inversions en patrocinis», va considerar Romeu, que va desvetllar que el pressupost preveu 332 milions d’euros d’ingressos en el global de l’àrea comercial. A més, el vicepresident econòmic va admetre que «un dels patrocinis que s’està treballant, de la mà del vicepresident Juli Guiu i el departament comercial, és l’actiu de la màniga esquerra del primer equip masculí», que està lliure des de l’estiu del 2021, quan l’empresa turca Beko no va renovar el contracte. «L’època en la que les empreses venien al Camp Nou per demanar patrocinar al Barça ja és passat. Ara cal agafar la maleta i viatjar per aconseguir tancar acords, que és el que estem fent», va seguir explicant. L’altre apartat en el que el club preveu incrementar ingressos respecte el curs 2021-2022 és el de l’estadi. «La previsió és aconseguir 201 milions, 70 més que la temporada anterior». L’aportació de les «palanques» Segons el detall dels comptes de l’exercici 2021-22 i del pressupost de la temporada 2022-23 que es van presentar ahir, el Barça sustenta els 98 milions de beneficis que va obtenir en el curs 21-22 i els 274 milions que espera per a l’actual campanya, gràcies a un total de 867 milions d’euros en ingressos extraordinaris fruit de les anomenades palanques engegades pel club que lidera Joan Laporta.