Líder a la Lliga, però amb dificultats a la Champions League, el nou projecte del Barça ha aconseguit tornar a engrescar l’afició. El club va informar ahir de l’augment d’assistència un 19%, un 46% la venda d’entrades i un 18 per cent en facturació del Spotify Camp Nou aquesta temporada respecte a la 2018/19, abans de la pandèmia. «Les graderies de l’estadi tornen a omplir-se, després d’una temporada 2021/22 en la qual les restriccions inicials d’aforament a causa del coronavirus, l’absència de turistes, les excedències d’abonats i la supressió del ‘Seient Lliure’, a més a més de la marxa de Leo Messi i la irregular trajectòria de l’equip, van fer caure les xifres en picat», va detallar el Barça. La mitjana de públic la passada temporada va ser de 55.026 assistents i la major assistència en un partit del primer equip el curs passat va ser en el Clàssic contra el Reial Madrid, el 2 d’octubre de 2021, amb 86.422 persones, amb un aforament del 100%. El Camp Nou va registrar una caiguda en els volums d’assistència del -28% respecte als de la temporada prèvia a la COVID-19, que va tenir una mitjana total de 76.747 persones assistents.

En els quatre primers partits de la temporada 2018/2019 van assistir camp 274.765 persones sumant els tres partits de Lliga i el de ‘Champions’. En concret, els rivals de l’equip que entrenava Ernesto Valverde van ser l’Alabès (52.356), l’Osca (72.892) i el Girona (76.055), mentre que el primer partit de la màxima competició europea, davant el PSV, va congregar a 73.462 persones. Tot això amb una mitjana de 68.691 espectadors per partit.

Per contra, aquesta temporada, les xifres per a veure els quatre primers partits han estat de 81.104 persones davant el Rayo Vallecano, 83.972 davant el Valladolid, de 85.073 en l’últim partit contra l’Elx en la Lliga i de 77.411 en el debut de la ‘Champions’ davant el Viktoria Pilsen. L’assistència de públic en els quatre partits ha estat de 327.560 en total, amb una mitjana de 81.890 per partit, la qual cosa suposa un increment del 19 per cent (una mitjana de 13.199 persones més per partit).

L’assistència dels socis abonats també ha pujat, en aquest cas una mitjana del 9% en general (3.030 persones per partit), reduint en un 37 per cent la xifra d’abonats que ni assistien ni alliberaven la seva localitat en el ‘Seient Lliure’.

La política implementada aquesta temporada per animar l’ús de l’abonament, bé assistint als partits o alliberant el ‘Seient Lliure’ també ha influït en l’augment d’alliberaments en un 9 per cent més, la qual cosa ha permès disposar d’una mitjana de 2.600 seients per partit respecte a la temporada 2018/19.

Mentrestant, l’equip continua preparant el partit de demà al vespre contra el Celta a l’estadi. Xavi Hernández, que perd Christensen, lesionat a Milà dimarts, podria recuperar Frenkie de Jong. El migcampista holandès es va lesionar amb la seva selecció i no va poder jugar en la derrota contra l’Inter (1-0).