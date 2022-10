És l’hora de traduir les sensacions en resultats

El Bàsquet Girona viu en una mena de somni des que va debutar fa deu dies a l’ACB contra tot un Reial Madrid (88-99). La màxima categoria ha estat exigent des de l’inici per al conjunt d’Aíto García Reneses, que dissabte de la setmana passada, tres dies després de l’estrena a Fontajau, encaixaria la segona derrota consecutiva davant el Lenovo Tenerife (76-67) amb un viatge feixuc inclòs. Els resultats no han acompanyat, però sí que ho han fet les sensacions amb el lideratge immens de Marc Gasol a la pista. Malgrat que per créixer també és important veure com suma el caseller de la classificació. Després de gaudir d’una setmana sencera de preparació, és hora de traduir-ho en resultats aquesta tarda a la pista del Monbus Obradoiro (18.00 hores / Movistar).

«Hem d’intentar seguir jugant amb concentració i intensitat. Alhora, hem de tenir el màxim respecte als rivals perquè l’Obradoiro és un equip estabilitzat a l’ACB, que sempre té Moncho Fernández d’entrenador (aquest és el seu 12è curs consecutiu) i cada temporada lluita per mantenir-se o, fins i tot, per estar a prop de la zona de dalt. Hem d’acceptar el calendari que tenim, jugant contra el Madrid a casa i després dos partits a fora», va comentar Aíto abans de posar rumb cap a terres gallegues. L’entrenador va convocar 12 jugadors (Maxi Fjellerup, Èric Vila, Kameron Taylor, Pol Figueras, Roko Prkacin, Quino Colom, Dušan Miletic, Aleksandar Bursac, Josep Franch, Ondrej Hanzlík, Pato Garino i Marc Gasol), amb la baixa de Jaume Sorolla, que està pendent de rebre l’alta mèdica, i ahir van entrenar-se a les instal·lacions cedides per l’Obadoiro. «Estic coneixent als jugadors i ells també s’estan coneixent entre ells. Estem treballant perquè la progressió individual es converteixi en una progressió col·lectiva. Són moltes coses a tenir en compte, a part del rival. Hem de mantenir la mateixa línia, no hem de buscar solucions ràpides i màgiques perquè després desapareixen sinó que hem de fer-ho igual com fins ara», va dir.

A diferència del Girona, els gallecs sí que han conegut la victòria aquesta temporada. I és que van estrenar-se a Santiago de Compostel·la amb un triomf contra el Casademont Saragossa (76-73), però també van perdre contra el Madrid en la seva visita al Wizink Center (93-79). «Hem de jugar al màxim, dins de les nostres possibilitats, encara que això no signifiqui una victòria. No hem de pensar tant en guanyar o perdre, que al final comptarà, sinó en intentar fer les coses el millor que puguem en cada moment», va explicar el tècnic que en aquest cas demana paciència per als resultats. «Com que tenen jugadors que fa temps que hi són, és fàcil fer un pas tàctic endavant. Ha demostrat que ho fa bé any rere any. L’Obradoiro treballa molt bé amb diferents tàctiques», va afegir sobre el rival.

De moment, al Girona se li ha resistit la victòria però hi ha estat molt a prop. Avui a Galícia espera fer un pas més perquè la balança caigui al seu favor.