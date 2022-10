L'Uni disputarà demà la final de la Supercopa (20.00 hores/Teledeporte) després de derrotar l'Araski (69-76) en un partit que les gironines han controlat de cap a peus. Marianna Tolo ha debutat amb nota (12 punts) sense ni tan sols haver entrenat amb l'equip i Laia Flores ha dirigit el joc amb encert (8 assistències) per sobreposar-se a les basques. Les gironines s'enfrontaran a les vigents campiones, el València Bàsquet, que ha derrotat al Perfumerías Avenida amb una actuació estel·lar de l'escorta Ángela Salvadores (32 punts).

L'Spar Girona ha aprofitat el nerviosisme de les vitorianes a l'inici del duel per col·locar-se per davant amb facilitat (4-10). Madelén Urieta, davant la nebulosa de les seves jugadores, s'ha vist obligada a frenar el partit amb un temps mort. Tot i això, l'Araski no ha reaccionat i les gironines han aprofitat l'avinentesa per col·locar-se per sobre en el marcador al final del primer quart (9-18). Malauradament per a les amfitriones, Rebekah Gardner ha despertat en defensa i en atac per destapar el desordre defensiu de l'Araski, que ha mantingut el seu bloqueig mental (7 pèrdues) per permetre a les gironines col·locar la màxima diferència al marcador (11-30). Tot semblaven flors i violes per a les de Bernat Canut, però a tres minuts per al descans, un parcial de 8-0 ha ressuscitat les vitorianes, que s'han col·locat a tres punts (31-34). Atkinson en atac (9 punts) i Diarra en defensa (3 taps) han reactivat a l'equip d'Urrieta per anar al descans només 4 punts per darrere (31-36).

Després de la mitja part, les gironines han patit encara més, amb un parcial molt igualat, de 20-23. Tres accions seguides d'Holopainen, amb una cistella entremig de Labuckiene, ha deixat les locals a només un punt (37-38), i després, Ankintson aconseguia, per primera i única vegada de tot el partit, atrapar les gironines i aconseguir l'empat (42-42). L'Uni, però, no es deixarien trepitjar, i les blanc-i-negres han fet un parcial de 0-5 per a dissipar les intencions de les basques.

Les pèrdues de l'Araski han aplanat el camí al Spar Girona, que s'ha col·locat +12 (51-63) a l'inici de l'últim quart gràcies als seus ràpids contraatacs. Les basques s'han resistit a donar el partit per perdut i, capitanejades per Asurmendi, han retallat distàncies per a col·locar-se a sis punts a quatre minuts del final (62-68). Gardner i Araújo, amb sang freda, han destruït les opcions de les basques amb un miniparcial de 4-0 a 3 minuts del final (64-76) que les d'Urieta no han pogut salvar. Un parcial de 5-0 de Chavas ha maquillat el resultat final (69-76).