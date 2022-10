Després de dos primers partits en que la derrrota era el més previsible, avui el Girona ha jugat el primer duel contra un equip que previsiblement lluitarà per objectius similars, si bé els gallecs s’ha reforçat bé durant l’estiui tampoc seria estrany que aspiressin a cotes majors que a la permanència. Les prestacions dels homes d’Aíto s'han quedat clarament per sota de l’esperat, molt tous des de l’inici i incapaços d’incomodar el seu rival, que pràcticament no ha vist qüestionada mai la victòria final (89-73). Gasol (13) i Vila (11) han estat els màxims anotadors del pitjor dia, fins ara, dels gironins, que continuen amb el zero al caseller de victòries després de tres jornades.

El Girona ha començat amb dues accions positives a cada costat de la pista, però l’Obradoiro immediatament s'ha posat les piles i gràcies a dos triples i a cistelles de 2 de Bender i Blazevic s'ha posat amb 8 a 2. Miletic responia pels gironins, però com a Tenerife els d’Aíto es dessagnaven amb pilotes perdudes absurdes i això ho aprofitaven els gallecs per aconseguir el primer avantatge significatiu (12-4). Poc a poc semblava que el Bàsquet Girona millorava les prestacions en defensa i que s’arribaria al final del primer període amb millors sensacions. Amb un contraatac Eric Vilà posava el 17 a 11, però va ser un miratge. Un parcial final de 12 a 2 de l’Obradoiro, gràcies a l’encert des del 6,75 i els regals massa barats dels catalans , els donava una renda de 16 a punts (29-13).

En l’inici del segon quart el decorat del partit ha canviat de dalt a baix. Les imprecisions han canviat de banda i Marc Gasol, que no ha sortit de titular, ha aparegut per aplanar el camí de la remuntada (29-18). Walker responia amb una gran triangulació gallega, però ara era el conjunt gironí que tenia la punteria afinada des del perímetre, i dos triples de Hanzlik i una cistella en el contraatac de Vila posaven els d’Aíto a tan sols cinc punts (31-26). Moncho Fernández, tècnic gallec, ha demanat temps mort per redreçar el joc dels seus homes, i ho va aconseguir. Un parcial de 7 a 0 liderat per l’exblaugrana Westermann allunyava les esperançes del Bàsquet Girona (38-26).

Quedaven encara més de 5 minuts per arribar al descans i hi havia temps per reduir una mica les distàncies. Gasol i Vilà, tot i deiar-se tirs lliures pel camí, es posaven l’equip a les espatlles (38-32), però Dragan Bender, una de les adquisicions més destacades de l’Obradoiro aquest estiu, estava massa còmode sota el tauler i els Girona també estava molt tou en la defensa dels tiradors gallecs. Taylor i Gasol mantenien vives les esperançes dels d’Aíto al descans, però s’havia de millorar molt la defensa per tenir opcions de competir en una pista sempre molt complicada (48-37). Una dada significativa en aquest sentit és que el Girona només va fer 4 faltes en 20 minuts.

Però a la represa ha canviat poca cosa, i inclús l’inici va ser pitjor pels interessos catalans. Tot i una acció positiva de Garino, novament l’Obradoro martiritzava el Girona a base de triples, i Blazevic culminava un parcial de 8 a 0 amb una cistella de 2 que donava la màxima al seu equip (56-39). Garino responia amb un triple, abans d’un tram sense enert dels dos equips que no beneficiava els gironins. Els de Santiago de Compostela controlaven a plaer el ritme de partit malgrat que ara ja no anotaven amb tanta facilitat, però als d’Aíto també els hi costava trobar situacions còmodes de llançament. La inèrcia era positiva pels gallecs i un triple de Muñoz al final del període gairebé sentenciava el matx (65-47). Els gironins només han anotat 10 punts en aquest període.

El decorat no canviava en els primers compassos de l´últim quart i l’Obradoiro conservava avantatges properes als 20 punts. Hamzlik ha respost un triple de Walker i en una transició ha intentat anotar el segon consecutiu per acostar una mica el Bàsquet Girona, però no hi havia manera de baixar ni tan sols de la barrera dels 15 punts. Els dos conjunts s’intercanviaven cistelles i res feia pensar que hi pogués haver un miracle. Schrubb impulsava els gallecs fins a un avantatge de 21 punts (75-54) i en els pocs minuts que quedaven de partit els gironins s’havien de centrar en fer les coses millores per tornar a Girona amb millors vibracions. No ha estat possible, tot i accions puntuals, i el correctiu no podia ser més sever, amb un triple inverosímil des de mig del camp de Muñoz que arrrodonia una gran tarda pel seu equip i un pèssim dia dels d’Aíto.