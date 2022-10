Tolo, a l’expedició de la Supercopa amb l’Araski

L’Uni Girona sembla haver après la lliçó. La derrota contra el Barça CBS en les semifinals de la Lliga Catalana (59-62), que va deixar l’equip de Bernat Canut sense opcions de lluitar pel primer títol de la temporada, va fer reaccionar immediatament el vestidor. «La sensació és de vergonya», va comentar Shay Murphy en una entrevista a Diari de Girona mentre reconeixia que el grup s’havia posat a treballar més fort que mai. Va ser causa i efecte. L’estrena a la LF no podria haver anat millor amb una victòria davant el València (68-62). El calendari no dona treva a les gironines i tres dies més tard són a Vitoria per disputar la Supercopa. El primer obstacle serà l’Araski, aquest vespre a Mendizorrotza (20.30 hores / Teledeporte). L’altra semifinal la disputaran el València i el Perfumerías Avenida (18.00 hores / Teledeporte).

Per primer cop des que va començar la pretemporada, Canut podrà disposar de tota la plantilla. Marianna Tolo és l’última en incorporar-se. La pivot australiana va poder arribar a temps a Girona per sumar-se a l’expedició de la Supercopa, malgrat haver tingut un contratemps amb els avions en el trajecte des del seu país fins a la ciutat (el primer vol es va retardar i en conseqüència va haver de canviar el pla de viatge per l’enllaç a Doha). «Encara no ha pogut entrenar, però serà una referència interior perquè la necessitem. La Gi (Giedre Labuckiene) ens dona molt, tot i que té altres facultats: va molt a l’espai. Tolo, més enllà del treball de rebot, ajudes defensives, fer-se gran a la pintura i ser una bona comunicadora i defensora, en l’àmbit ofensiu és una jugadora que fixa bé la posició, crea una referència en el joc interior i genera espais per a les exteriors perquè tinguin carrils d’un contra un. Ens ha d’aportar molt», va dir l’entrenador sobre Tolo. Canut també va parlar dels perills de l’Araski: «És un rival que juga a casa, en un pavelló calent on la gent omple i colla. Tindran la il·lusió de fer-ho bé davant la seva afició. Haurem de tenir màxima alerta perquè és un equip ben estructurat, amb bones jugadores, que combina qualitat i experiència. Haurem d’estar atentes a jugadores com Atkinson, Diarra i Van den Adel, que són totes anotadores. Necessitarem un estat mental de competició». Passar a la final seria un nou cop de moral per a un Uni en creixement, que ja va guanyar la Supercopa el 2015 i el 2018.