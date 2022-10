1.500 nedadors en la 13a edició de la Radikal ocean52

La tretzena edició de la Radikal ocean52, la competició en aigües obertes de referència a Espanya, va comptar amb 1.500 participants, entre nedadors populars, amants de les aigües obertes, i esportistes d’alt nivell, i va superar els inscrits de l’edició anterior. La trobada, que té l’objectiu de fomentar els hàbits sostenibles i respectuosos amb els oceans, inclou tot el cap de setmana d’activitats inclusives i de sensibilització, i es converteix en una celebració de la natació en aigües obertes i la sostenibilitat.

Les competicions, celebrades aquest cap de setmana entre Calella de Palafrugell i Llafranc (Costa Brava), consisteixen en una prova de 7 quilòmetres, una de 3,5 quilòmetres i una altra de només 1 quilòmetre i mig.

En la prova estrella va imposar-se el nedador Albert Castejón amb un temps de poc més d’una hora i 15 minuts pel que fa a la categoria masculina, mentre que en la femenina es va proclamar campiona Clàudia Giralt, amb més d’una hora i 20 minuts de temps. El segon i tercer lloc van ser per Ferran Julià i Marcos Gil, i Janna Blaya i Sònia Fargas en cada categori respectivament. Pel que fa a la travessia de 3,5 es van imposar Miguel Duran i Sílvia Pagè.

Com en edicions anteriors, el club Radikal Swim i ocean52 uneixen esforços i, sota el paraigua «Junts per l’oceà», es porten a terme diverses activitats de conscienciació mediambiental: el Beach clean up, recollida de residus a la platja de Llafranc, i l’EcoSwimming, activitat de natació per recollir residus al mar. Així mateix, s’imparteixen xerrades i tallers relacionats amb la cura dels oceans. L’objectiu és aconseguir canviar rutines i incorporar hàbits més sostenibles i respectuosos amb els oceans, i incidir en la necessitat de protegir-los per poder seguir-ne gaudint.

Aquesta filosofia de transmetre respecte pel mar i per la seva biodiversitat es reflecteix també en els materials, que són tots 100% reciclables. De fet, l’esdeveniment està organitzat amb l’objectiu de reduir al màxim l’impacte amb el medi ambient i així s’estalvien més de 7.000 envasos de plàstic d’un sol ús, gràcies a ocean52.