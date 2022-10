«Jugamos como nunca y perdimos como siempre». És una frase històrica del futbol atribuible al mític exjugador Alfredo Di Stéfano, però qui sap si fins i tot pot tenir algun altre autor original. En tot cas, una vegada més, serveix per reflectir els partits del Girona en aquest inici de campionat. No és la primera vegada que la imatge i les sensacions són radicalment diferents al rendiment que l’equip treu en punts.

Un altre exfutbolista, i actual entrenador de l’Olympiakòs, grec com Míchel González també té una frase digna de resumir el partit d’ahir: «si llega a entrar el balón es gol». No hi ha millor manera de definir les dues clares oportunitats de fora l’àrea d’Aleix Garcia, una refusada pel pal i l’altra per un extraordinari Oblak.

I encara una tercera frase, de la qual n’és propietari l’exfutbolista francès Thierry Henry, en la que assegurava: «a veces en el futbol tienes que marcar goles», cosa que si no es fa, com a mínim s’hauria de combinar amb no regalar-los.

Són els regals que s’han fet fins ara, amb un penal a València, poca contundència defensiva contra el Celta, una assistència inaudita al Benito Villamarín, cinc gols encaixats a Montilivi o els dos gols permesos ahir, el que fan que el Girona hagi d’estar pendent de la part baixa de la taula. Només que la meitat d’aquests partits no s’haguessin permès tantes facilitats al rival, ara els de Míchel estarien situats en una zona més que còmoda a la classificació.

De totes maneres, no ho cremem tots. Siguem positius perquè l’equip avança a bon ritme, malgrat aquestes tres derrotes consecutives. Míchel parla sempre d’una cinquantena de punts per salvar-se, però la realitat és que en les últimes temporades la permanència ha estat per sota dels quaranta. És a dir, pràcticament una mitjana d’un punt per jornada. Si dissabte vinent es guanya a casa contra el Cadis (14:00), se sumaran deu punts i només s’hauran jugat vuit jornades. La mitjana de moment estarà aconseguida. Això sí, estaria bé guardar els pròxims regals ja fins a Nadal.