El Bordils es va endur ahir el derbi contra el Sarrià, cosa que li va permetre sumar el primer triomf de la temporada, igual com el Banyoles. Els tres equips d’handbol gironins de Primera Divisió Nacional es troben, a la quarta jornada de la competició, empatats a punts, amb només un partit guanyat. El Banyoles va sumar ahir la primera victòria del curs contra el Sant Martí Adrianenc (32-33); el Sarrià havia guanyat el cap de setmana passat, i qui també es va estrenar ahir va ser el Bordils, enduent-se el derbi contra l’equip de Josep Espar (25-24), gràcies a un gol d’Arnau Palahí a 18 segons del final.

L’handbol gironí tenia la data d’ahir marcada al calendari i així ho demostrava l’ambient del pavelló de Bordils. Un dels grans clàssics de l’handbol gironí es reeditava a Primera Nacional, perduda la categoria de plata per als dos equips. Va ser un derbi igualadíssim, convertit en un estira-i-arronsa constant. Els visitants van dominar d’entrada a la primera part, aconseguint anar per davant la majoria del temps, però sense poder trencar mai el duel. El Sarrià va acabar marxant al descans manant de dos (10-12) després que Palahí escurcés distància en la darrera acció. De sortida, a la represa, el Bordils va reaccionar i amb un gol de Pou es posaven per davant (14-13) jugats els sis primers minuts. Va ser un intercanvi de cops constant que es van acabar emportant els locals gràcies a un gol de Palahí, que en va anotar vuit, a pocs segons del final, i que va deixar el Sarrià sense capacitat ja de reacció.

D’altra banda, la jornada d’ahir també va ser de celebració dels del Pla de l’Estany, un Banyoles que va tastar per primer cop aquest curs el gust de la victòria, com també ho va fer el Bordils en el derbi. Els de Jose Vicente Tomás «Chovi» van començar trepitjant fort i van aconseguir poc després posar-se per davant al marcador. Així i tot, i després de moments per ambdòs conjunts, el Sant Martí Adrianenc -que de moment encara no ha sumat cap victòria- va posar-se per davant (9-8 al minut 20), tot i que el Banyoles va aconseguir donar-li la volta al marcador i emportar-se la victòria per la mínima (32-33). El cap de setmana vinent torna a haver-hi una data marcada al calendari amb un derbi gironí, aquesta vegada entre el Banyoles i el Bordils (dissabte a les 18h), dos equips que venen de guanyar. El Sarrià, alhora, intentarà retrobar-se amb la victòria també dissabte (18.30), contra la Salle Montcada.