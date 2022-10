L’Espanyol arriba al Nou Mirandilla (16:15) deprimit amb cinc punts, només un més que el Cadis de Sergio González, en un duel en la lluita per allunyar-se de la zona baixa de la taula. Els de Diego Martínez encaren un examen que calibrarà la capacitat de superació del bloc després de regalar l’empat contra el València (2-2) en la passada jornada després d’un greu error del porter Álvaro Fernández.

El conjunt blanc-i-blau no trenca la dinàmica grisa de resultats i únicament ha sumat una victòria aquesta temporada, contra de l’Athletic a Sant Mamés (0-1). Al vestidor ningú encén les alarmes, però tampoc amaga la necessitat de sumar. Martínez, no podrà explicar el sancionat Braithwaite ni amb els lesionats Rubén Sánchez i Gori. A més, Óscar Gil i Calero són dubte per molèsties físiques. Per la seva banda, el Cadis té la baixa d’Iza Carcelén, sancionat.