La victòria és imperativa. L’Olot rep la visita del SD Formentera (12:00h) amb aquest objectiu. Sumar els tres punts no pot esperar més després de cinc jornades (2 empats i tres derrotes) i amb l’equip situat al cuer del grup tercer de 2a RFEF.

La reacció garrotxina no pot esperar més. Ho té clar la plantilla i el cos tècnic, que entona en mea culpa encapçalat per l’entrenador, Manix Mandiola: «Com més temps tardem a guanyar, més es pot acumular l’ansietat, sobretot per la gent del club i el cos tècnic. Si l’equip va malament els responsables som nosaltres i ho tenim assumit».

Per revertir la mala dinàmica de resultats el conjunt volcànic no podrà comptar amb Blázquez i Castells, encara lesionats. A aquestes baixes, ja segures, l’Olot hi pot haver de sumar tres homes importants: Cerdà, Carles Mas i Batalla. Tots tres seran dubte fins a última hora. El jove extrem de Pollença estava enllaçant minuts de qualitat i desequilibri en aquest inici de curs, Batalla ha estat indiscutible sota pals i el banyolí Carles Mas aporta experiència a l’eix de la defensa.

El Formentera arriba al Municipal d’Olot després d’encaixar la primera derrota del curs per la mínima contra el Lleida (0-1). Els insulars, amb sis punts, estan a mitja taula i tenen dos exjugadors de l’Olot a l’equip, Escoruela i Salinas. El conjunt de Míchel Alonso s’ha mostrat segur al darrere encaixant pocs gols (3), però tampoc ha estat un equip especialment golejador, tres dianes. Per tant, l’Olot sap que haurà de concedir poc al darrere i aprofitar les ocasions que tingui. Són les dues assignatures pendents d’aquest inici de lliga, ja que han perdut punts per descuits i falta de gol.