El Madrid va tornar a guanyar ahir per mantenir-se en la lluita pel lideratge. Un gol matiner en pròpia porteria de Domingos Duarte, l’àrbitre va assignar-li a Militao, va servir als de Carlo Ancelotti per guanyar el derbi davant el Getafe (0-1) i dormir líder a l’espera del que faci avui el Barça.

El Madrid va aconseguir l’avantatge al marcador a l’inici del partit, després d’un gol en pròpia de Domingos Duarte. Militao va entrar amb tot a l’àrea del Getafe en una acció de córner i el central va fer entrar la pilota a la porteria en última instància. Tot i que podia semblar que amb la diana els d’Ancelotti guanyarien fàcil, el conjunt local va resistir l’atac dels blanc en els primers quinze minuts per poder equilibrar les forces. Abans del descans, l’àrbitre va xiular penal de Djené sobre Vinicius però el VAR va intervenir per invalidar-lo a causa d’un fora de banda previ.

La segona part va començar amb molta intensitat. El Madrid va gaudir d’una triple ocasió, però també el Getafe va dir-hi la seva. El porter Lunin va haver de lluir-se per aturar un xut d’Aleñá. Els d’Ancelotti van veure com els anul·laven dos gols de Rodrygo per fora de joc. En conseqüència, el Madrid va fer un pas endavant sense aconseguir marcar el gol de la tranquil·litat.