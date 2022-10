El Peralada s'ha imposat per un gol a zero al Vilassar i s'ha retrobat amb la victòria després de dues derrotes consecutives. L'equip de Miquel Àngel Muñoz ha estat molt superior al rival, però només ha pogut superar el porter visitant en una ocasió. L'autor de la diana verd-i-blanca ha estat Sergi Solans en el minut 49. L'atacant xampanyer ha aprofitat una passada de Dani Gómez per batre Andrés Díez amb una ajustada rematada al pal. Els tres punts permeten als empordanesos mantenir-se a la part alta de la classificació amb nous de quinze possibles.