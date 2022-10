El GEiEG ja somriu. Després de debutar la setmana passada amb una derrota a la pista del Lleida, les grupistes van aconseguir ahir la primera victòria de la temporada a LF2 en un bon partit contra l’Olivar. Un triomf coral de l’equip gràcies, en bona mesura, a una notable primera part en què les de Bernat Vivolas van agafar un avantatge de més de 10 punts que ja no deixarien anar durant tot el partit. Tot i que a la represa, les aragoneses van apujar el grau d’intensitat defensiva i van forçar moltes errades, les gironines van saber mantenir el cap fred en els moments clau per assegurar la victòria es quedés al Lluís Bachs.

No va ser fàcil, ni de bon tros, doblegar l’Olivar. Va córrer d’allò més i estar fines en defensa durant un primer temps en què l’encert ofensiu de les de Vivolas els va permetre fer forat (33-22). Una gairebé infal·lible Morente des de la línia de 6’75 va estovar els intents de reaccionar de les aragoneses que, això sí, al darrer quart van fer un pas endavant. La victòria no va perillar però sí que va semblar que durant alguns instants les gironines, molt precipitades, podien deixar entrar al partit les visitants. No seria així. Al final, la victòria no es va escapar tot i el 26-27 de la segona part, i el GEiEG va poder celebrar la primera alegria de la temporada a la Lliga Femenina 2.