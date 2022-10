La primera victòria a domicili a la lliga del Bisbal Bàsquet no s’ha fet esperar. Primer desplaçament del curs i primer triomf de l’equip de Carles Rofes, el segon de la temporada per situar-se colíder. Els empordanesos es van imposar a la pista de l’Almozara per 65 a 82.

Emportar-se la victòria de terres aragoneses encara té més mèrit si es té en compte el grapat de baixes que té el Bisbal, com ara la de Torrent. Amb només tres jugadors a la rotació, l’equip va jugar un partit molt seriós i coral. Solé (20 punts) va estar molt ben acompanyat per Planas (15), Jiménez (15) i Valera (14).

El Bisbal va començar a fonamentar el triomf en la primera meitat, a la qual va arribar amb dotze punts de marge (35-47) després de guanyar els dos primers períodes. Tot i arribar a dominar de nou punts en el primer període, els locals van aconseguir reduir la distància a cinc.

A la segona meitat, els homes de Rofes van veure com els aragonesos es van situar a només quatre punts en el tercer quart (54-58), però en un exercici de maduresa el Bisbal va saber aguantar l’embranzida rival. En l’últim quart, segellar el duel i la victòria amb certa comoditat, guanyant al final de disset punts.

El Quart va caure en un partit que va començar amb dificultats abans de disputar-se. Com que el pavelló del club estava en males condicions per culpa de les fortes pluges, la solució d’última hora va ser jugar a Fontajau més tard de l’hora prevista. El Quart va arrancar bé el partit, però ràpidament el Castelldefels es va recuperar i va aconseguir els primers avantatges destacats, amb una avantatge de vuit punts (18-26).

En els primers compassos del segon quart el Castelldefels es va mantenir per davant en l’electrònic, però a poc a poc el conjunt gironí es va refer i minut a minut va aconseguir retallar el desavantatge fins arribar a posar-se per davant en la recta final, amb un 39 a 37 al descans. Els dos equips es van intercanviar cistelles i semblava que el matx no es resoldria fins al final. Però la inèrcia era més positiva per al Castelldefels, tot i algun petit avantatge del Quart. En el tram final del període els visitants van estar més encertats i arribaven als últims 10 minuts set punts per davant (59-66). El darrer període no va començar bé per als gironins, però una gran reacció del conjunt local va empatar el partit a 70. A partir d’aquí, igualtat màxima i en un final a cara o creu els visitants es van imposar per la mínima.