Com arribar líder al Bernabéu amb una dosi extra de patiment

Un gol de Pedri González al primer temps va decantar el duel a favor del Barça davant el Celta (1-0) el que permet que a l’equip de Xavi seguir al capdavant de la classificació, en un partit en què els gallecs van tenir les millors ocasions al segon temps i van merèixer millor sort.

Arribarà líder al Bernabéu aquest cap de setmana, però amb males sensacions. Va signar de llarg el pitjor partit del curs davant un rival que va tenir ocasions per emportar-se la victòria, encara que entre Ter Stegen i el pal van impedir-ho.

I és que per al Barcelona, el millor va ser el resultat. O li va faltar frescor o duia el fre de mà posat. No va oferir bones sensacions. Va controlar el joc al primer temps i va patir al segon. Segurament va ser per la defensa de circumstàncies, amb fins a tres esquerrans en quatre posicions, o perquè el cap ja s’havia traslladat a l’imminent partit de dimecres davant l’Inter de Milan, on s’ho juga tot.

Xavi Hernández va reservar Eric García i va posar de central Marcos Alonso; va decidir que era el moment per alinear Raphinha per la dreta, en lloc de Dembélé, Ferran per l’esquerra i canviar de costat Gavi i Pedri.

Més enllà de l’enorme treball de Gavi, novament sublim en la recuperació, i de la clarividència de Busquets, el Barcelona va estar pla al primer temps. Raphinha va posar-hi ganes, Ferran va començar bé, però es va ofuscar i en el primer episodi, Lewandoski ni tan sols va aparèixer. El brasiler va ser el primer que va posar a prova Marchesín, amb una rematada llunyana.

Ferran va avisar després d’una gran passada de Busquets i el metrònom blaugrana va iniciar la jugada de l’1-0. Lewandowski va descarregar el centre de defensors, Gavi va entrar a l’esquena d’Aidoo, va centrar i Unai Núñez va rebutjar malament. Allà hi havia Pedri (min. 17) per empènyer la bola a la xarxa.

Hi van haver més arribades, com una rematada de Jordi Alba (min. 24), que va sortir fora per poc. Van reclamar els locals penal sobre Raphinha en una jugada al minut 41 i Piqué va rematar fora al 45, en l’última ocasió del primer temps.

Canvi d’escenari

El Celta va veure que el Barça no se’n sortia i va olorar sang. Se’n va anar a buscar el partit i si no va sumar va ser de miracle. Óscar Rodríguez, al 48, no aprofitava una gran passada d’Aspas i després, al 58, una doble arribada va ser resolta per Marcos Alonso, que era a tot arreu. Un minut després, errada de Ter Stegen i Veiga que no ho aprofitava per ben poc.

Xavi li va veure les orelles al joc i va fer sortir Ansu, Dembélé i De Jong, buscant frescor, però va ser el Celta el qui continuava pressionant i manant. Fins i tot va marcar, mitjançant Larssen, tot i que l’acció va quedar invalidada per fora de joc. Llavors, torn d’Aspas, al 84, amb Ter Stegen fent-se gegant. Els dos protagonistes es van tornar a trobar al descompte, amb l’alemany posant un peu salvador abans que Carles Pérez no trobés porteria per ben poc. Va acabar demanant l’hora el Barça, que va guanyar, això sí. Patint, arribarà líder al Bernabéu.