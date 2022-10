El Girona B no carbura lluny de Riudarenes. L’equip d’Axel Vizuete no troba la fórmula per sumar punts a domicili i va encadenar la tercera derrota fora de casa del curs en perdre 1 a 0 al camp de la Grama. Zero punts de nou possibles en els desplaçaments del filial.

Amb Joel Roca i Ureña, titulars, i també amb Artero a la banqueta. Els blanc-i-vermells tenien tots els jugadors que intercalen primer equip i filial disponibles, però ni així van aconseguir treure un resultat positiu. Amb una Grama ben posada al darrere, però que tampoc va renunciar a tenir la pilota en certs moments del joc, al Girona B li va costar perill a la primera meitat. De fet, van ser els locals qui van colpejar primer a pilota aturada. Trilla va avançar de cap al conjunt barcelonès després d’una centrada de Roger García a la mitja hora de joc. Els gironins no han estat capaços d’aixecar cap partit aquesta temporada en el qual el rival se’ls ha posat per davant. Ahir, tampoc van capgirar el resultat. Tot i mostrar una altra imatge a la segona meitat, amb més ocasions de gol, els nois de Vizuete van ser incapaços de batre a Manu Martín. Juste va salvar sota els pals l’oportunitat més clara per igualar el duel a cinc minuts del final. La Grama també va tenir a les botes d’Ángel i Marc Rodríguez el segon gol.