Girona torna a tenyir-se de rosa per la Cursa de la Dona

Les dones tornen a emplenar Girona. Una marea rosa de 5.300 participants, de totes les edats, van sortir ahir al carrer per ser les protagonistes de la 9a edició de la Cursa de la Dona de Girona, la primera presencial després de dos anys d’aturada per la pandèmia de la Covid-19, amb edicions virtuals i recorreguts marcats per la zona de Fontajau i el Parc de les Ribes del Ter. Ahir, de nou, les dones van fer-se veure a Girona per reivindicar, a través de la cursa solidària, el paper de la dona en l’esport, però també arreu.

A ritme de Rigoberta Bandini i el seu Ay mamá, dones i nenes de totes les edats donaven el tret de sortida a la 9a edició de la Cursa de la Dona, que enguany va començar a les 10 del matí al passeig de la Sardana del parc de la Devesa i va comptar amb un recorregut de 5 quilòmetres, que les participants podien fer corrents o caminant, donant tota la volta al parc, creuant l’Avinguda de Ramon Folch, el Carrer Santa Clara, el Carrer Nou, Jaume I i acabant, de nou, a la Copa per la fi de festa i l’entrega de premis. L’objectiu, com tota cursa, era assolir la línia d’arribada, però l’ambient que es respirava era més aviat el d’una festa.

«La Cursa de la Dona és molt més que una cursa. És una trobada de les dones per mostrar la nostra solidaritat cap a aquelles que ho estan passant malament. És la festa de la dona», afirmava l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, al Diari de Girona. «El món que cal ser transformat serà transformat per les dones», afegia.

La cursa està organitzada per l’Ajuntament de Girona i Esports Parra, amb el suport del Club d’Atletisme Girona i amb el Diari de Girona com a mitjà oficial de la prova. A més, un euro de cada inscripció va destinat a a diverses associacions, com l’IDIBGI, la fundació Els Joncs o al programa Guapes i Valentes l’Oncolliga Girona.

«La Cursa va començar per reivindicar el paper de la dona i per empoderar-les i empènyer-les a practicar esport, encara que no ho fessin de forma habitual, especialment aquelles que sortien de la malaltia del càncer», explicava la Marti Valverde, tècnica d'esports de l'Ajuntament de Girona. Ara, la Cursa de la Dona ja és una data marcada amb permanent al calendari gironí i el repte de fomentar la dona en l’esport s’ha anat superant any rere any. «No esperàvem més de 2.000 o 3.000 persones, després de dos anys d’edicions virtuals, i han estat 5.300 inscripcions. És increïble haver tornat amb aquesta arrencada», afegia. De fet, l’edició més multitudinària va ser la de just abans de la pandèmia, l’última presencial, l’any 2019, amb gairebé 7.500 inscripcions.

Enguany, de les 5.300 participants, les primeres a assolir la línia d’arribada van ser Marina Guerrero -amb un temps de 17 minuts i 30 segons-, seguida de Jolien Vandemoortele i Sandra Gomez, que, com a novetat, van endur-se premis en forma de material esportiu valorats en 500, 350 i 250 euros, respectivament, gentilesa de BASE. Però la festa d’ahir a Girona anava molt més enllà de l’àmbit purament esportiu.

Dones de totes les edats, moltes d’elles disfressades, de diferents punts de Catalunya, de l’Estat, o fins i tot de Califòrnia o de Brasil, entre d’altres. Cotxets, cadires de rodes, gossos, grups d’amigues, familiars, de feina... Ningú volia deixar de ser protagonista de la jornada. «És la primera vegada que faig la cursa. Jo no soc d'aquí, soc de Menorca, i m’ha motivat la meva amiga», explicava la Lídia Camps, una de les participants de la cursa. «Nosaltres hem vingut perquè és una celebració de la dona, perquè ens agrada fer esport i per fer grup», assegurava la Maria Àngels Prat, directora de la Biblioteca Carles Rahola de Girona, on treballadores i antigues companyes de feina van optar per completar la cursa plegades.

Durant la jornada, també es va atorgar un reconeixement a la participant més veterana i la més jove, que, curiosament, van ser membres de la mateixa família: la Maria Latorre Coscullano, de 104 anys, i la seva rebesnéta, la Laia Guillou Voz, de només 7 dies. Cinc generacions de dones unides per l’esperit de la Cursa de la Dona i la lluita per l’empoderament femení.

Tot plegat una gran jornada al cor de la ciutat de Girona que va culminar amb una fi de festa a La Copa, amb una classe dirigida de zumba, de la mà de l’entrenadora Silvia Wang, tot recordant també aquelles dones que no eren lliures per poder ser allà. A més, també es va fer un concurs de disfresses. L’eufòria passava per sobre del cansament. Energia per estona. Era el seu dia i les dones, unides, no volien marxar cap a casa. Definició de sororitat i lluita conjunta.