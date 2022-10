Encara queden dos anys per donar el tret de sortida a la propera Eurocopa, però de mica en mica la competició ja va fent els seus primers passos. Ahir, a Frankfurt, van sortejar-se els grups de la fase prèvia per la 17a edició del torneig de seleccions de la UEFA, que recuperarà, a Alemanya, el format de seu única. De les cinquanta-tres seleccions que participaran al classificatori a partir del proper mes de març només vint jugaran la fase final, i Espanya vol ser una d’elles. Per a fer-ho, haurà de superar la Noruega de Haaland, Escòcia, Geòrgia i Xipre.

A priori, són enfrontaments assequibles per la selecció espanyola, una de les deu cap de sèries del sorteig. De totes maneres, però, ja se sap que en aquests casos ningú es pot confiar. El conjunt nòrdic és un equip jove i a l’alça, encapçalat pel letal Haaland i el creatiu Ødegaard, capità amb només 23 anys. Escòcia, que ve d’ascendir a la màxima categoria de Nations League, també buscarà la sorpresa. D’altra banda, Geòrgia i Xipre, dos rivals de menys entitat, no haurien de suposar massa problemes a Luis Enrique, si segueix sent seleccionador. De fet, el cinquè contrincant hauria d’haver sigut Gibraltar, però, a l’estar vetada per Espanya, va acabar caient al grup B, un dels més durs del sorteig. Allà, destaquen dos grans noms del futbol de seleccions: Països Baixos i França, vigent campiona del món (a l’espera del Mundial de Qatar). Amb Irlanda i Grècia, configuren un dels dos grups de la mort. L’altre és el C, on Anglaterra i Itàlia, que buscarà defensar el títol, xocaran amb Ucraïna, Macedònia del Nord i Malta.