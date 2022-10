Aquest cap de setmana Blanes i Lloret de Mar van acollir l’Eurockey Cup 2022, en què l’Oliveirense i el Voltregà van tocar el cel als torneigs sub 17 i femení sub 17. Els portuguesos, amb tres jugadors al millor quintet, van aconseguir el títol per segon any consecutiu després de vèncer 2 a 4 el Valongo. Al seu torn, el club de Sant Hipòlit (també amb tres jugadores al millor equip) va dominar des del principi la seva final davant Espanya, on va imposar-se 1 a 6 per guanyar el seu primer trofeu en categoria femenina.