L’Spar Girona va cantar victòria i, valgui la redundància, ho va fer a Vitòria. Les gironines van aixecar la Supercopa de la Lliga Femenina Endesa després de derrotar al València (70-65) en un partit igualat que es va decidir en els darrers instants. L’equip, que ha anat sumant peces amb comptagotes les darreres setmanes, es va plantar a l’eliminatòria amb l’ambició de fer un cop sobre la taula i demostrar que, tot i els canvis i la suma de cares noves, continua posicionat com un clar candidat a guanyar títols. Com que del dit al fet hi ha un gran tret, les de Bernat Canut van rubricar les ambicions amb un primer títol, la tercera Supercopa del club, que esdevé un impuls meravellós per encarar l’eliminatòria de l’Eurolliga a doble partit contra el Villeneuve. I, no només això, a banda d’endur-se la primera copa de la temporada, l’Spar Girona marxa del País Basc veient amb bons ulls el debut de Marianna Tolo, així com el lideratge de Shay Murphy (15 punts), Laia Flores (12 punts), María Araújo (7 punts) i Rebekah Gardner (13 punts) va aparèixer en moments fonamentals per segellar la victòria de l’equip.

Les gironines van sortir a guanyar el partit d’ençà que el cronòmetre es va posar en marxa. La ràpida circulació de pilota va impulsar a les catalanes per davant (12-3) amb un cúmul de bones accions que va polir amb un triplàs María Araújo. Rubén Burgos, conscient que si l’Spar marxava en el marcador no hi hauria volta de full, va frenar el duel per evitar dilatar el drama. Les valencianes van reaccionar reordenant-se en defensa per materialitzar un parell d’accions consecutives que els va permetre tancar el primer quart a deu punts del seu rival (22-12).

Les taronges van continuar sense trobar una bona sintonia en atac i amb una Ángela Salvadores que va perdre l’estat de gràcia que va mostrar en les semifinals. Com a contrapartida, les de Bernat Canut, reforçades sota el cèrcol amb les aparicions de Marianna Tolo (6 punts) i Giedre Labuckiene (8 punts), van ser precises i efectives en la selecció de tir per a mantenir-se a deu punts de distància (33-23). Les de la capital del Túria van reaccionar gràcies al treball de les seves jugadores altes (Carrera, Fam i Cox) i es van tornar a capbussar en el duel per marxar al descans a cinc punts (37-32).

Queralt Casas i Raquel Carrera van materialitzar la remuntada valenciana (42-41) a l’inici del tercer quart gràcies a un parcial de 0-6. Les de Rubén Burgos van anul·lar a les gironines deixant-les en tot just quatre punts en 5 minuts. Amb el partit en un moment espès, un triple de Leticia Romero va distanciar al València (41-47). Gardner es va carregar de faltes i l’Uni va reaccionar aprofitant l’experiència de Shay Murphy, a qui no li van pesar els seus 37 anys per posar-se l’equip a l’esquena i acostar a les gironines en el marcador (48-50). Tots dos equips es van intercanviar un mínim avantatge per acabar el quart amb empat (53-53).

Les de Bernat Canut van entrar en l’últim parcial endollant un 5-0 que el València va aguantar amb una sòlida Raquel Carrera (18 punts). Cap equip aconseguia imposar-se al contrari i tres faltes consecutives de Marianna Tolo van permetre a les de Rubén Burgos col·locar-se 61-60. María Araújo va respondre pel Girona i a Queralt Casas no li va tremolar el pols per posar al València per davant (64-65). A l’hora de la veritat i amb 72 segons per acabar, Rebekah Gardner va clavar una estocada en forma de 2+1 providencial per posar a l’Spar per davant (67-65) . El València no va trobar solucions i va perdre dues opcions en atac per empatar el partit. L’Uni ho va aprofitar per robat la pilota a les valencianes i, mitjançant Gardner i Flores, va sentenciar el duel des del tir lliure (70-65).