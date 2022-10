Laia Flores: «Un títol és la millor manera d’afrontar la prèvia de l’Eurolliga»

Després d’un llarg viatge per carretera, de matinada, les campiones de la Supercopa d’Espanya arribaven a primera hora del matí (a les 7) a Girona. Amb prou feines hi havia hagut temps per celebrar la victòria contra el València que els havia donat el primer títol de la temporada, perquè a l’Uni els reptes li arriben un darrere l’altre, i després d’unes hores de descans i recuperació, ja tocava pensar en el viatge de demà a Villeneuve-d’Ascq, on dimecres arrenca l’eliminatòria prèvia de l’Eurolliga. L’Spar Girona s’hi presentarà amb la moral pels núvols i havent revertit en tan sols deu dies les males sensacions que va deixar l’eliminació a les semifinals de la Lliga Catalana contra el Barça. «Ni abans érem tan dolentes, ni ara som tan bones», s’afanya a recordar una de les grans protagonistes de la final, la base Laia Flores, que admet que va protagonitzar, «segurament» els seus millors partits amb l’Uni a Vitòria, tant contra l’Araski (amb 8 assistències) com davant del València (12 punts).

«És cert que venia de dos partits no gaire bons contra el Barça, havia de recuperar la meva confiança, i sabia que havia de fer un pas endavant. A Vitòria em vaig trobar molt còmode, contra l’Araski els tirs no eM van entrar, i això em frustra una mica, però vaig donar vuit assistències, i a la final sí que vaig tenir més encert. Totes som importants en aquest equip», explicava avui la base de l’Spar Girona. Flores assegura que és «molt autoexigent» i subratlla que «no estava contenta» amb el seu rendiment, tot i que recorda que «en la meva posició és important conèixer bé les companyes» i Tolo tot just acaba d’arribar, i Gardner i Murphy ho van fer la mateixa setmana de la Lliga Catalana. A pesar d’això, l’Uni va jugar com un autèntic equip aquesta Supercopa «i molta gent em comenta que sembla que faci temps que estem juntes, quan en realitat la meitat de les jugadores són noves». De la final la base apunta que «sabíem que no trencaríem el partit al primer quart malgrat el bon joc i que marxéssim de 16, sabíem que elles tornarien al partit. Vam saber aguantar bé i jugar millor els darrers minuts, que és quan es decideixen els partits». Va sortir aleshores «la ràbia que teníem després que la temporada passada fos bona, però no aconseguíssim cap títol», i ara, amb la Supercopa a la butxaca «segur que ens hem tret pressió de sobre i podrem continuar creixent». «Està clar que guanyar un títol sempre ajuda», afegeix. SUPERCOPA 🏆❤️🖤 pic.twitter.com/PllmDAjCho — Laia Flores (@laiaflores10) 9 de octubre de 2022 I arriba també el repte de classificar-se per a l’Eurolliga. L’Uni vola demà al migdia de Girona a Charleroi per completar per carretera el viatge fins a Villeneuve-d’Ascq, localitat francesa al límit de la frontera belga. «Burke estarà molt motivada, és molt bona, però sabem com defensar-la. La clau seria sortir d’allà amb una victòria per poder rematar-ho a Fontajau amb la nostra gent», assegura.