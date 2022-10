El Corredor Mató Palafrugell es va proclamar campió de la lliga catalana plata en golejar al Vic a la final per 8 a 2. Els empordanesos van dominar el partit de cap a peus. A la mitja part, l’equip de Cesc Linares ja dominava per tres gols a zero gràcies a un doblet de Castro i un gol de Figa. A la segona meitat, els negre-i-blancs van arrodonir la festa amb un hat-trick de Pujol i dues dianes més d’Alvaro. El conjunt osonenc no va tenir cap opció tot i marcar dos gols obra de Font i Oriol Ramírez.