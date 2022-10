L’Olot està alleugerit. L’equip de Manix Mandiola es va treure un pes de sobre aconseguint la primera victòria del curs contra el Formentera. Els garrotxins es van imposar per dos a zero amb gols de Xumetra i Manel Busquets, tots dos a la segona part.

S’havien escapat punts en els últims minuts en alguns partits aquesta temporada i el Municipal d’Olot no va respirar tranquil fins que Manel Busquets va etzibar un potent i col·locat xut a l’escaire de la porteria. La defensa balear es va anar enfonsant i el davanter de Caldes de Montbui no va dubtar a provar sort. Era la segona diana del partit, però també la que segellava els primers tres punts de la temporada. S’acabava amb la malastrugança de no guanyar.

El conjunt volcànic havia encarrilat el partit en el minut 63. Xumetra va ajustar al pal una sutil rematada amb l’interior del peu. Si Xumi marca, l’Olot somriu. Gran mèrit de la jugada va ser de Cerdà. Dubte fins a última hora, l’extrem de Pollença es va desfer de tots els rivals per cedir dins l’àrea la pilota a l’empordanès. Tot atreviment, Cerdà està sent una de les notes positives de l’inici de temporada amb el seu desequilibri.

L’Olot va ser qui més ho va intentar en una primera part igualada, però no va trobar el premi del gol. Amb un conjunt insular ben posat i que no encaixa massa gols, els homes de Mandiola van saber madurar el partit per no perdonar quan van tenir l’oportunitat. Primer partit de la temporada en què l’equip és capaç de marcar més d’un gol i porteria a zero tres jornades després.