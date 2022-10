El bàsquet a les comarques gironines està patint un dèficit d’àrbitres que ha provocat que molts clubs, des de les seves xarxes socials, hagin començat a promocionar els cursos de formació que organitza la Federació Catalana. Segons confirma el president de la Territorial de Girona, Xavier Santaló, el problema es va crear durant la pandèmia, i no s’ha resolt: «vam perdre un 30% dels jugadors, i una quantitat equivalent de col·legiats, però mentre els esportistes els hem recuperat, no ha passat el mateix en els col·legiats, i anem molt justos». A Girona hi ha prop de 70 àrbitres de Comitè (que poden xiular sèniors, preferents i júniors) i uns 60 a Escola, i aquí hi ha el principal buit. «Aquests xiulen els partits de base, des de premini fins a cadet, i són els que han d’anar creixent per arribar a categories superiors», apunta Santaló. En números rodons farien falta ben bé mig centenar de col·legiats més, i uns 40 d’aquests anirien a la categoria Escola.

Cada cap de setmana a Girona es disputen uns 280 partits de bàsquet base i de categories territorials. Molts àrbitres doblen, com a mínim. «El perfil és el d’exjugadors o exentrenadors que no es volen desvincular del bàsquet, però també hi ha gent que necessita algun ingrès extra i el treu arbitrant», explica el representant de la Federació. Un àrbitre d’Escola cobra 20 euros, més 6 de quilometratge, per partit, mentre que els de Comitè, en funció de la categoria que xiulin, en poden rebre entre 20 i 40. Els àrbitres gironins tenen edats que van d’entre els 16 i els 67 anys. Des de la Federació s’organitza un curs de formació i després es passa a xiular en categoria Escola, acompanyat al principi pel corresponent tutor. La temporada passada el bàsquet gironí va arribar a les 9.713 llicències, una xifra molt elevada, que frega el màxim històric de 9.755. En canvi la recuperació no s’ha vist en el col·lectiu arbitral.La Garrotxa i l’Alt Empordà són algunes de les comarques on el problema s’ha agreujat i farien falta noves vocacions. Avui , el principal referent arbitral del bàsquet gironí és l’empordanesa Yasmina Alcaraz, que xiula a la Lliga Endesa i també és internacional. En categories FEB hi ha cinc col·legiats: Eduard Colomer (grup 1), Xavier Girbal (grup 2) i Lucas Arias, Nahuem Espelt i Cristian Ruiz (grup 3). Xiulen, en funció de la categoria, a LEB Or i Plata, EBA, Lliga Femenina, Lliga Challenge i Lliga 2. El curs de formació que la Federació promou encara no té data d’inici. Arrencarà un cop hi hagi prou aspirants inscrits. Com ja sabeu aquesta temporada tenim un greu problema d’àrbitres per aquest motiu estem oferint cursos arreu de les comarques gironines.

Nou curs intensiu d'àrbitres a l'RT de Girona. pic.twitter.com/zdbVpUT89h — Club Bàsquet Farners (@cbfarners) 7 de octubre de 2022