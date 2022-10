Per què el Barça s’ha encongit i ha deixat de ser un equip que vola?

En el pitjor moment del curs, just quan està a punt de viure demà una final europea a la quarta jornada de la Champions i prepara el viatge al Bernabéu per disputar diumenge el clàssic contra el Madrid, el Barça s’ha apagat com demostra la seva patit triomf sobre el Celta (1-0). No s’assembla gens a aquell equip exuberant i golejador que va arrencar el curs («fa tres setmanes volàvem», va explicar Xavi), a qui sembla que li han tallat les ales.

Hi ha una frontera cronològica que retrata un canvi sobtat i inexplicable. Hi ha un Barça abans de l’aturada de les seleccions i un altre després. «Ara no volem, va admetre el tècnic després del patit triomf sobre el Celta, que el va perdonar al Camp Nou en una desastrosa segona meitat en què va resistir gràcies a Ter Stegen, que porta uns números escandalosos a la Lliga. Ha aturat l’alemany 19 dels 20 remats a porta rebuts aquesta temporada, segons dades d’Opta, amb un 95% d’encert, el més alt entre els porters de les cinc grans Lligues.

Arriba el Barça com a líder al clàssic (22 punts de 24 possibles, amb una escandalosa xifra de 20 gols i només un en contra, el d’Isak a Sant Sebastià) i amb la soga al coll a Europa, buscant remei a una caiguda tan inesperada seu joc.

Caiguda futbolística

El Barça ha caigut. Amb nombrosos jugadors lesionats (fins a set han arribat a coincidir a la infermeria) i amb un joc pobre, simple, al qual li ha faltat govern dels partits, entrant en escenaris que no domina.

Les absències de Koundé (es trencava amb França) i Araujo (va disputar un minut en un amistós amb l’Uruguai i va acabar en un quiròfan de Finlàndia) han esquerdat l’estructura defensiva de l’equip. L’han desproveït del seu millor tresor. Cames fresques, capacitat de correcció, valentia per viure lluny de la porteria de Ter Stegen i sense vertigen a tenir 40 o 50 metres a l’esquena.

Només cal veure com va acabar el Barça contra el Celta, parapetat a la seva àrea petita, empetitint pilotes, penjat gairebé del travesser del porter alemany. Res a veure amb l’equip anterior a l’aturada. «Hem patit, hem patit… Quan hem baixat la intensitat, el Celta ha jugat molt bé i psicològicament estàvem nosaltres amb l’ai, ai, ai! Ens han sotmès en els últims minuts amb dues o tres jugades en què podien haver fet perfectament el empat», va reconèixer un alleugerit Xavi.

«Cal jugar millor a futbol. Ens adonem que quan baixes la intensitat i la pressió alta passa el que passa. No busquem excuses. No n’hi ha, no n’hi ha... Això de la segona part no pot passar. No m’amago, hem d’afrontar els dos partits com el que són dues finals», va admetre el tècnic. El problema del Barça és que no troba solucions.

L’aturada

Abans de l’aturada, el Barça volava. Vuit partits, sis victòries, un empat (el 0-0 inicial contra el Rayo) i una derrota (2-0 a Munic). Jugava bé, dominava els partits amb la contundència de Lewandowski i marcava gols. Molts gols. 24 dianes en vuit partits. És a dir, una mitjana de 2.87 per partit.

Després de la maleïda aturada (es va passar de cap lesionat a 7), a Xavi se li ha enfonsat l’equip. No només en el joc sinó també en la fabricació d’ocasions, exposat a més a més a l’impacte negatiu que li han deixat Mallorca, Inter i Celta. Ha perdut gol. Tot just tres en els últims 270 minuts: un alarmant 0.66 per partit.

«Hem de millorar molt en el joc, però molt», va confessar Xavi després d’assistir a una de les pitjors segones parts que es recorda a la seva època. «No estic satisfet, hem hagut de patir perquè no hem estat fins», va afegir el tècnic. Ell assenyalava les lesions com «un dels factors» que expliquen aquesta «davallada», sense amagar que «hem de jugar millor a futbol».

Misteri al mig del camp

És la línia que menys toca Xavi perquè ha definit des de l’inici del curs el trio d’elegits: Busquets, Gavi i Pedri. Però resulta tot un misteri que Xavi, un dels millors migcampistes de la història del futbol mundial, no hagi inoculat la seva essència a aquesta zona.

No domina els partits com s’espera, quedant exposat, i massa sovint, a l’intercanvi de cops. En set dels 11 partits han format la sala de màquines, encara que han alternat les funcions, sobretot els interiors.

A Pedri, per exemple, se’l va veure davant l’Elx exercint d’interior dret i Gavi de volant esquerre, tot al contrari que a Milà. També Xavi demana coses diferents als interiors. I no només pel canvi d’ubicació sinó perquè reclama aspectes diferents tàctics als dos futbolistes que viuen davant de Busquets.

«Volia que Pedri estigués més a prop de Robert (Lewandowski) i Gavi havia de baixar més», va argumentar el tècnic per justificar aquest intercanvi de posicions. Li va sortir bé. Al gol intervenen tots dos. «Hem fet tres o quatre ocasions molt clares de Pedri, és molt positiu. L’altre dia el fem servir més de playmaker, ara ha estat més de mitja punta», va admetre Xavi sobre el rol més organitzador del canari a Milà. Però ni a la Champions ni tampoc a la Lliga va tenir el Barça el govern real del partit.

Extrems: ni marcar ni decidir

El Barça de Xavi estava dissenyat per ser el Barça dels extrems. Dels vells extrems. Jugadors que s’omplen les botes de calç perquè han d’estar trepitjant sempre la línia lateral per eixamplar el camp al màxim.

A la teoria aquest és el seu paper. Un paper fonamental a l’estructura ofensiva blaugrana. Però davant el Celta, i malgrat que el tècnic va fer servir els quatre que posseeix en nòmina, cap va tenir l’impacte desitjat. El Barça va arrencar amb Raphinha a la seva posició preferida, la d’extrem dretà, mentre Ferran Torres s’ancorava a l’esquerra.

Arribada ja l’hora de partit, Xavi va ordenar el canvi d’home per home: Dembélé pel brasiler i Ansu Fati pel valencià. Però tots quatre van estar irrellevants. No van centrar tant com a Milà. Es va passar dels 50 centrades amb l’Inter a només 10 davant el Celta. Ni van centrar ni tampoc van desbordar. Vuit regats entre els quatre extrems és un molt pobre balanç. Sis xuts i tres a porta revelen també la seva falta de contundència. No són els essencials que haurien de ser.