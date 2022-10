Paula Badosa: Una veritable muntanya russa

Paula Badosa es troba ara mateix als Estats Units, a punt per participar en el torneig WTA500 de San Diego, a Califòrnia. S’hi presenta dues setmanes després de piular al seu compte oficial de Twitter que «no guanyo ni al parxís». Frustrada i resignada, va escriure el primer que li va passar pel cap després de caure a la primera ronda de Tòquio contra Zheng. Constatava llavors que les coses no li sortien i la inèrcia, fins ara, continua sent negativa perquè poc després també es va acomiadar ben aviat d’Ostrava. Viu un 2022 la tenista irregular, agredolç, marcat pels alts i baixos i que hi surt perdent si es compara amb les sensacions i els resultats d’un any enrere, possiblement el millor, fins ara, de la seva carrera. És cert que és actualment quan navega entre les millors del planeta i que ha atrapat el seu sostre en el rànquing WTA, arribant fins i tot al segon lloc. Però aquesta escalada no ve acompanyada dels èxits a la pista, on sol acumular decepcions. Encara sense brillar en un Grand Slam, la seva assignatura pendent, té ben difícil atrapar el Masters que se celebrarà a mitjan novembre i que reunirà les vuit millors raquetes de la temporada. Ara per ara, Badosa no és una d’elles, a diferència del 2021, quan sí que ho va aconseguir, fins i tot plantant-se a les semifinals d’aquest campionat. Té encara dues oportunitats més per capgirar la inèrcia. San Diego és la primera estació i Guadalajara, si res es torça, la següent. Millorar els números i acostar-se a la seva versió òptima, la de fa un any, depèn de canviar la dinàmica. Aquella que l’ha dut d’una banda a l’altra durant els últims mesos.

Les llums són fàcils de resumir. Badosa és la quarta del món. Ha sigut tercera i fins i tot segona, només superada per la polonesa Iga Swiatek (a finals d‘abril). La retirada precipitada d’Ashleigh Barty fa pocs mesos, líder del rànquing WTA sense discussió, hi ha ajudat, però igualment l’empordanesa, per mèrits propis, s’ha confirmat en el top5. Una altra bona nova. L’any el va començar com havia acabat el 2021. Amb molt bon peu. Va guanyar vuit dels nou primers partits que va disputar, amb un títol inclòs: el torneig de Sidney, derrotant Barbora Krejcikova a la final. També atrapava les semifinals d’Indian Wells, a la primavera, i la mateixa ronda a Stuttgart. Però cap final més.

Les ombres? N’hi ha, sobretot en aquesta segona meitat del curs. Quan arriba un gran torneig, no hi ha manera d’escalar fins al cim. O de quedar-s’hi ben a prop. A l’Open d’Austràlia va caure en els vuitens de final eliminada per Madison Keys. A Roland Garros, aquest cop es va aturar a tercera ronda. Perdia amb Kudermetova i, lesionada, es va haver de retirar. Aquest any ja li ha passat més d’una vegada. A Miami i a Toronto tampoc va poder acabar els seus respectius partits per problemes físics. A l’estiu, a Wimbledon, la cosa tampoc va anar massa bé. A vuitens va perdre amb claredat contra Simona Halep, que ja l’havia escombrat feia poc a Madrid on, tot i ser una de les favorites, va deixar-ho estar més aviat del que s’esperava. Tampoc li han anat massa bé les coses a l’Obert dels Estats Units. Un parell de rondes i cap a casa. La croata Petra Martic va ser l’encarregada d’eliminar-la.

Se li afegeix la seva irregularitat; es fa difícil saber quina versió de Paula Badosa apareixerà a la pista. Una tenista que tampoc ha escapat de la polèmica. La primera setmana d’agost, unes declaracions seves van ser el centre de l’huracà perquè considerava que el català no era un idioma. La bola es va fer ben grossa fins al punt d’afectar-la. Curiosament, és des de llavors quan pitjor li van les coses. Dels últims set partits que ha disputat, només n’ha guanyat un: contra Tsurenko a l’US Open. La resta, tot desfetes.

El balanç general ni de bon tros és tan negatiu, però empitjora els números del 2021. Fins ara, sempre comptant les seves aparicions individuals i obviant els duels de dobles, Badosa ha jugat 49 partits. D’aquests, n’ha guanyat 30 i n’ha perdut 19. És a dir: ensopega en més d’un terç de les seves actuacions (38,8 %). «No soc Rafa Nadal ni ho seré mai», va etzibar al juliol, visiblement molesta amb les crítiques que havia rebut després d’acomiadar-se aviat de Wimbledon. De moment, ha canviat de registre. «El que no et mata, et fa més forta. Seguim, cada dia més forts», és l’últim que se li llegeix a les xarxes socials. Una bona recepta, si la segueix al peu de la lletra a San Diego, per intentar capgirar la dinàmica i acabar el 2022 amb bon peu i sensacions positives.