El dimarts 11 d'octubre s'ha celebrat la tercera jornada de proves puntuables del 2022 EurILCA Master European Championships de l'Escala. El vent ha estat matiner, i per això la flota ha pogut sortir a l'aigua al voltant de les 12:30 h per tal de completar el programa previst. El vent ha estat suau, amb una intensitat de vuit a 10 nusos provinents del 60 i s'han hagut de repetir diverses sortides als dos camps de regata a causa del fet que hi havia embarcacions fora de línia.

Malgrat tot, totes les flotes han completat dues proves més. Amb sis mànigues disputades, el 2022 EurILCA Master European Championships supera el seu equador amb els espanyols Xavi Tous i Alfredo Gómez com a líders de la categoria ILCA 6 Apprentice Master (30 – 40 anys) seguits de l'italià Gianmario Broccia. En la categoria femenina, el podi provisional és per a l'espanyola Míriam Carles-Tolra, la italiana Elisa Boschin i la grega Georgia Cheimona. Entre els ILCA 6 Master (45 - 54 anys), el francès Sebastien Baudier mana, al davant del britànic Ian Gregory i l'espanyola Mònica Azón, que és primera femenina de la categoria seguida de la també espanyola Marina Sánchez Ferrer i l'alemanya Alexandra Behrens. El francès Gilles Coadou és el primer ILCA 6 Grand Master (55 – 64 anys); el segon, el francès Luigi Santocanale; i el tercer, el belga Pieter Van Laer. Entre les fèmines, les franceses Isabelle i Helene Viazzo continuen ocupant les dues primeres places ara amb l'holandesa Martien Zeegers-Nouwen a la tercera. Entre els ILCA 6 Great Grand Master (55-64 anys) l'australià Jeff Loosemore és el primer del rànquing amb el britànic Max Hunt en segon lloc i l'espanyol Miguel Noguer en el tercer. En aquesta categoria, dues franceses lideren la divisió femenina. Són Isabelle Arnoux i Evelyne Ferrat. El podi provisional ILCA 6 Legend l'ocupen l'australià Peter Heywood, el francès Jacques Kerrest i l'holandès Henk Wittenberg. L'eslovè Matej Vali, l'italià Lorenzo Cerretelli i el canadenc Ian Elliot són els tres primers ILCA 7 Apprentice Master; mentre que l'americà Peter Hurley, el grec Dimitrios Theodorakis i el grec Aristotelis Chatzistamatiou ho són entre els ILCA 7 Master. La capçalera ILCA 7 Grand Master queda ocupada per l'espanyol José María Van der Ploeg, el francès Bertrand Blanchet i el suec Tomas Nordqvist. L'espanyol José Luis Doreste, el britànic Tim Law i l'americà Peter Vessella són líders de la divisió ILCA 7 Great Grand Master. Finalitzades les regates, el programa social del campionat ha convidat a tots els participants a gaudir d'una barbacoa acompanyada de la música del DJ Sons i regata amb la cervesa Magna de San Miguel, empresa patrocinadora de la regata. El Club Nàutic l'Escala organitza el 2022 EurILCA Master European Championships després d'haver estat seleccionat per part d'EurILCA (ILCA European Region) el passat mes d'abril. La regata compta amb la col·laboració de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Reial Federació Espanyola de Vela i l'Ajuntament de l'Escala, així com de Ports de la Generalitat, la Federació Catalana de Vela i l'Associació Espanyola de la Classe ILCA. També rep el suport logístic del Càmping La Ballena Alegre, del Club de Vela La Ballena Alegre i de l'empresa de serveis nàutics Nautivela.