La tradicional cursa popular del carrer Nou, que tindrà lloc el proper diumenge 16 d’octubre, serà la primera de la ciutat en utilitzar els NFT (token no fungibles) per autentificar el temps dels corredors de les proves competitives (les milles i les proves dels 5 km i 10 km) i crear un actiu digital col·leccionable. Segons informa Fotoinstant, organitzador tècnic de la mítica cursa del comerç gironí, els participants podran adquirir aquest any i per primera vegada en la història de les curses de la ciutat, el seu actiu digital col·leccionable (NFT). Aquest NFT és la certificació digital que conté el temps fet pel participant en finalitzar la prova, el seu dorsal i nom, a més d’una medalla 3D commemorativa de l’edició. L’objectiu és oferir als corredors l’oportunitat de crear el seu propi «àlbum» de reptes esportius.

Per adquirir l’NFT, la persona interessada s’ha de registrar a la pàgina web www.myoo.io. Un cop registrada podrà fer la compra del certificat per un import de 3 euros. L’agrupació de comerciants Girona Centre Eix Comercial, promotora de la cursa, així com les institucions, empreses patrocinadores i els clubs esportius col·laboradors, preveuen una bona participació. El president dels comerciants, Josep Maria Noguer, opina que «tots tenim ganes de deixar enrere aquests dos anys pandèmia» i creu que «aquestes ganes contribuiran a un nou èxit de la cursa del comerç». Part de la inscripció anirà a benefici del Rotary Club. La 43a edició de la cursa comptarà enguany amb totes proves i recupera tots els trofeus que havien quedat limitats amb motiu de la pandèmia. Els premis es lliuraran al carrer Nou, un cop vagin arribant els primers classificats de cada prova. Totes les curses sortiran des del carrer Nou: la cursa estrella dels 10 km (sortida a les 11.00) i la distància dels 5 km (sortida a les 10.00); les milles urbanes, obertes a totes les categories (a partir dels 11 anys) i amb sortides a partir de les 9.20; i les curses infantils de caràcter no competitiu, per a grups d’1 a 7 anys (d’uns 500 metres) i de 8 a 10 anys (d’uns 1.200 metres). Les curses infantils sortiran també esglaonadament a partir de les 9.00 del matí.