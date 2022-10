Les darreres eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol continuen portant cua. El resultat de les votacions va fer que Joan Soteras fos reelegit, però l’excandidat Juanjo Isern va impugnar els comicis perquè hi havia detectat «irregularitats». El Tribunal Català de l’Esport va admetre a tràmit el recurs i, mentre totes les parts ha presentat les al·legacions i s’espera la resolució, en els darrers dies han aparegut unes informacions a Vozpópuli que acusen Isern d’intentar interferir en el vot dels membres del Tribunal. Segons el mitjà, Isern, aniria de la mà de l’altre excandidat Àlex Talavera, i tindria ja el suport de tres membres. És per això, que la Federació, reunida ahir en junta extraordinària va acordar sol·licitar a la Secretaria General de l’Esport obrir «una investigació interna» i «substituir temporalment els membres del Tribunal» fins que no s’aclareixi tot. A més, la Federació interposarà accions legals per uns fets que troba «d’extrema gravetat». Per últim, també va acordar suspendre el partit Catalunya-Veneçuela femení.