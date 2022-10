«La sensació és increïble. Crec que no ho hauria imaginat ni en el millor dels meus somnis, però a vegades passa. Estic contenta i feliç per l’equip, que ha treballat per aconseguir aquest resultat. És un dia històric», va assegurar Laia Codina després de la victòria de la selecció espanyola contra els Estats Units en un partit amistós a El Sadar (2-0). La central de Campllong, de 22 anys, acabava de debutar amb un gol inclòs que encarrilaria el sorprenent triomf davant la principal potència mundial del futbol femení.

Les nombroses baixes per la polèmica que hi ha al conjunt de Jorge Vilda, que va rebre una forta xiulada quan es va esmenar el seu nom des de megafonia abans de començar el partit, van obrir la porta a la jugadora del Barça. Després d’estrenar convocatòria amb l’absoluta, no li van tremolar les cames en la primera oportunitat que va tenir. Ni davant Megan Rapinoe. Tampoc per avançar Espanya en el marcador amb un gol al minut 39 arran d’un córner. Codina va estar atenta per trobar l’espai a l’àrea i rematar la pilota al fons de la xarxa. «Donem molta importància a la pilota aturada perquè et pot donar victòries. Havíem d’estar atentes, com ho he estat. Dono les gràcies a tothom que anima el futbol femení. A seguir», va comentar. Esther González va animar encara més la festa amb el segon gol als Estats Units (m. 73).

Codina va ser l’única jugadora blaugrana a l’onze titular, en què majoritàriament hi havia futbolistes del Madrid perquè Vilda va prescindir de les que van signar el manifest contra ell. Rapinoe, la capitana dels Estats Units, els va donar suport: «És realment trist, però hem de continuar lluitant per uns mínims en el tracte, els recursos i el respecte en general».