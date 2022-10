L'Spar Girona ha naufragat aquest vespre a la pista del Villeneuve (69-57) i haurà d'apel.lar a una remuntada èpica per classificar-se per a l'Eurolliga. Les bones sensacions del primer quart (9-15), amb un Uni sòlid en defensa, s'han acabat abans del descans (34-27), i el pitjor encara estava per arribar. S'ha arribat a caure de 23, i en tres minuts finals per a l'esperança la diferència liderats per Araújo s'ha rebaixat fins els 12.

Burke, exjugadora de l'Spar, és ara una de les figures de l'equip francès. Una regirada de turmell fortuïta a 4 minuts per acabar el tercer quart l'ha obligat a retirar-se del partit, però ho ha fet havent anotat 17 punts en 21 minuts. Aleshores l'Uni ja perdia de 10 (45-35) i cada cop se'l veia més cansat i desencertat. S'ha tancat el parcial amb un -15 (54-39). Per postres un 5-0 de sortida en el quart ha disparat la diferència a favor del Villeneuve fins els 20 punts (59-39), amb l'equip gironí incapaç de retallar el desavantatge. El partit estava perdut i calia, almenys, no deixar-hi també l'eliminatòria abans del partit de tornada que es jugarà a Fontajau dimecres que ve (20.15). A menys de 3 minuts pel final Murphy feia el 67-51 (-16), i Gardner des del tir lliure el 67-52. Araújo ha aparegut amb un triple a 1.33 (67-55), reduint el marge a -12, i tot seguit a -10 (67-57). Al final caldrà remuntar 12 punts (69-57).