El Reial Madrid va segellar el passaport als vuitens de final amb dues jornades per disputar-se de la fase de grups de la Lliga de Campions, amb un gol salvador d’Antonio Rüdiger (1-1), que es va jugar el físic al minut 95 per evitar la primera derrota de la temporada, davant un Xakhtar que va tornar a aturar el campió exhibint orgull en temps de guerra per a Ucraïna, en què el futbol és via d’escapament.

Empat del Sevilla Per part seva, el Sevilla va tornar a demostrar la millora del seu joc des de l’arribada de Jorge Sampaoli a la banqueta amb un meritori empat (1-1) a l’estadi del Borussia Dortmund.