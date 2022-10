Nan Oliveras continua sumant i arreplega uns quants punts més que són vàlids per al rànquing Mundial de triatló. Ho aconsegueix gràcies al resultat d’aquest darrer cap de setmana, quan va tancar una prova de la Copa d’Europa, celebrada a Ceuta, entre els cinc primers classificats. Va ser cinquè és va quedar a només set segons d’enfilar-se al podi.

El temps total va ser de 54 minuts i 13 segons. No massa lluny dels 53 minuts i 57 segons que va necessitar el britànic Hugo Milner per ajudicar-se la victòria. El van seguir, per aquest ordre, el francès Yanis Seguin (54:05), el suís Maxime Fluri (54:06) i el també francès Arthur Berland (54:10), que va ser quart just per davant d’Oliveras. Molt poques diferències entre els primers classificats després d’una cursa ben competida, amb el garrotxí completant els 750 metres de natació en segon lloc (9:05), per després necessitar 28 minuts i 21 segons per fer els 20 quilòmetres al damunt de la bicicleta. Es va barallar amb els primers ja en els darrers cinc quilòmetres, aquests ja a peu, que va recórrer en 15:08. Per poc no atrapa el podi i tampoc va quedar massa allunyat del guanyador.

Aquest cap de setmana s’hi posa de nou, però bastant més lluny. Viatja fins a Corea del Sud per competir a Tongyeong, en una prova de la Copa del món en la modalitat de distància olímpica.