Un peatge que s’ha de superar

La temporada no podia començar millor per a l’Spar Girona. Venint, sobretot, d’un estiu complicat. Massa problemes i maldecaps a l’hora de confeccionar la plantilla, lesions inesperades i jugadores que s’han incorporat més tard del desitjat. El còctel, a priori explosiu, ha acabat quallant en el moment oportú. Tot i la relliscada a la Lliga Catalana, quan la competició s’ha posat en marxa els resultats han arribat i les sensacions són positives. Debut amb victòria a la Lliga i un altre títol a la butxaca: la Supercopa d’Espanya. Una «empenta de motivació i d’esperança», segons el seu tècnic, Bernat Canut, que ha de reforçar el vestidor sobretot pel que li ve ara. Un doble compromís que, de treure’l endavant, permetrà que el club es torni a deixar veure un curs més a l’Eurolliga, el màxim aparador continental. L’equip és a dos partits d’aconseguir-ho. El primer d’ells, aquest vespre (20 hores) a Villeneuve-d’Ascq.

L’expedició va posar-se en marxa ahir cap a França, on hi va arribar a l’hora de dinar. A la tarda, sessió de tir i a descansar. No és moment de carregar massa les cames, sobretot perquè toca afrontar un calendari atapeït i alhora exigent. Aquest dissabte toca rebre l’Ensino a Fontajau però aquesta serà una altra història. S’ha d’anar pas a pas i aquesta és la filosofia que ha instal·lat Canut al seu vestidor. De moment, està funcionant. Amb totes les jugadores disponibles (Tolo i Bradford, les últimes en incorporar-se, encara es troben en període d’adaptació) l’Uni s’enfronta a l’ESBVA-LM, un rival «molt físic», que encara no ha encetat el campionat francès però que compta amb peces interessants i també alguna cara coneguda. Kennedy Burke, per exemple, l’any passat a Girona. No és l’única amenaça. «Possiblement hi ha tres peces que tècnicament sobresurten i que aporta una pinzellada de qualitat. Burke, també Diallo, que és una interior molt interessant, i la seva base, la belga Hind ben Abdelkader, que té molt de talent, és descarada i desequilibrant». Canut explica que a totes tres els acompanya un «bloc fort» i avisa que «sobretot a França ens donarà molts problemes»

Tocarà comprovar-ho avui, a partir de les vuit del vespre. També veure com li prova la recent victòria a la Supercopa d’un equip que va a l’alça. «Aquests dos últims partits (Araski i València) han sigut els millors entrenaments per preparar-nos. Ara el més important per a nosaltres és seguir creixent com a conjunt i arribar així amb més opcions de superar l’eliminatòria. També és positiu que cap de les nostres jugadores ha acabat l’últim cap de setmana amb una càrrega extrema de minuts». Tenint en compte que el desenllaç no arribarà fins la setmana vinent, dimecres a Fontajau, l’Uni afronta aquest primer capítol amb la intenció de «treure un bon resultat» per tornar a casa «amb bones sensacions». Si és així, segur que es farà «un pas endavant» per tenir «més opcions» de superar aquest obstacle. Necessari, si es vol competir a l’Eurolliga.